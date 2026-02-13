Подозрительная комета остановилась и начала вращаться в обратную сторону: астрономы озадачены

Это необычное, ранее не наблюдавшееся явление может быть одним из способов разрушения комет в Солнечной системе.

Астрономы выяснили, что комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака замедлила свое вращение, а затем стала вращаться в обратную сторону. Раньше наблюдалось изменение вращения комет, но такое большое и быстрое астрономы никогда не видели. Для исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, ученые использовали архивные данные космического телескопа Хаббл. Он наблюдал за кометой, когда та находилась максимально близко к Солнцу в 2017 году, пишет The New York Times.

Кометы представляет собой объекты из льда и камня, которое образовались на краю Солнечной системы после того, как появились планеты. Иногда эти кометы приближаются близко к Солнцу. В итоге их поверхность нагревается, и вокруг ядра кометы образуется кома (газовая оболочка), а позади кометы тянется узнаваемый хвост.

41P/Туттля-Джакобини-Кресака диаметром примерно 1 км принадлежит к семейству комет Юпитера, и была впервые обнаружена в 1858 году, хотя после этого ее открывали снова еще два раза.

Некоторые кометы выбрасывают с поверхности вещество в виде реактивной струи. Считается, что сила струи может быть достаточной, чтобы изменить вращение кометы. По словам ученых, это происходит на комете 41P/Туттля-Джакобини-Кресака, но в экстремальной форме.

Комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака Фото: NASA

Когда комета приближалась к Солнцу в мае 2017 году, за ней наблюдал космический телескоп Swift. Астрономы стали свидетелями резкого изменения вращения кометы. Сначала ее вращение замедлилось в период с марта по май 2017 года, и комета совершала полный оборот вокруг своей оси за 46 часов, тогда как раньше ей требовалось 20 часов. Такое замедление вращения произошло, когда комета приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние.

Известно, что периоды вращения комет меняются, но обычно всего на несколько минут и такого сильного изменения вращения кометы астрономы раньше не видели. После мая 2017 года наблюдений за кометой не проводилось. Но в декабре 2017 года за ней наблюдал космический телескоп Хаббл.

Астрономы изучили архивные данные, полученные телескопом, и обнаружили, что вращение кометы 41P/Туттля-Джакобини-Кресака снова ускорилось. Ученые считают, что объяснить это можно только тем, что сначала скорость вращения кометы снизилась почти до нуля, а затем она начала вращаться в обратном направлении. Такого вращения кометы еще никогда не наблюдали. И скорее всего в этом виноваты реактивные струи кометы.

Ученые также считают, что у некоторых комет, таких как комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака, есть реактивные струи, которые заставляют их вращаться все быстрее и быстрее, пока они не разлетятся на куски от собственного вращения.

Астрономы могут подтвердить свои выводы, когда комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака снова окажется близко к Солнцу в начале 2028 года.

