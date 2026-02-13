Впервые в космос полетела самая мощная ракета Европы: на борту конкуренты Starlink (видео)

Это был уже шестой полет в космос европейской ракеты Ariane 6, но первый полет ее самой мощной версии.

Европейская ракета Ariane 6 в шестой раз вывела в космос спутники, но впервые была запущена самая мощная ее версия – Ariane 64. Эта ракета оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями. Запуск состоялся в четверг, 12 февраля. Ракета вывела на орбиту 32 интернет-спутника Amazon Leo, которые являются конкурентами спутников Starlink от SpaceX, пишет Space.

Первый запуск самой мощной европейской ракеты Ariane 64 состоялся 12 февраля в 18:45 по Киеву со стартовой площадки космодрома Куру Европейского космического агентства, который находится во Французской Гвиане (Южная Америка).

Одноразовая ракета высотой 62 метра вывела на орбиту 32 интернет-спутника группировки Amazon Leo. Согласно данным французской компании Arianespace, эксплуатирующей ракету Ariane 6, все космические аппараты были выведены на низкую околоземную орбиту через час и 54 минуты после старта, как и планировалось.

Это был уже шестой запуск ракеты Ariane 6, которая является преемницей снятой с эксплуатации ракеты Ariane 5. Первый полет Ariane 6 состоялся в июле 2024 года, а затем она выполнила еще 4 полета в 2025 году.

Ранее для вывода спутников на орбиту использовалась ракета Ariane 62, имеющая два твердотопливных ускорителя. Теперь же впервые для доставки спутников в космос использовалась ракета Ariane 64, имеющая четыре твердотопливных ускорителя. Эта ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 20 тонн, а это примерно в 2 раза больше, чем может ракета Ariane 62.

Также ракета Ariane 6 впервые вывела на орбиту спутники для частной компании. И для этого впервые использовался 20-метровый обтекатель полезной нагрузки, где были размещены 32 спутника Amazon Leo. Это интернет-спутники от компании Amazon, которые являются конкурентами спутников Starlink компании SpaceX.

Спутниковая группировка Amazon Leo будет состоять из более чем 3200 спутников, которые будут выведены на орбиту с помощью более 80 запусков ракет. При этом будут использоваться не только ракеты Ariane 6, но также ракеты Falcon 9 компании SpaceX, Atlas V и Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, и New Glenn компании Blue Origin.

В результате восьми запусков спутниковая группировка Amazon Leo сейчас состоит из 185 космических аппаратов.

