Уперше в космос полетіла найпотужніша ракета Європи: на борту конкуренти Starlink (відео)

Це був уже шостий політ у космос європейської ракети Ariane 6, але перший політ її найпотужнішої версії.

Європейська ракета Ariane 6 вшосте вивела в космос супутники, але вперше було запущено найпотужнішу її версію — Ariane 64. Ця ракета оснащена чотирма твердопаливними прискорювачами. Запуск відбувся в четвер, 12 лютого. Ракета вивела на орбіту 32 інтернет-супутники Amazon Leo, які є конкурентами супутників Starlink від SpaceX, пише Space.

Перший запуск найпотужнішої європейської ракети Ariane 64 відбувся 12 лютого о 18:45 за Києвом зі стартового майданчика космодрому Куру Європейського космічного агентства, який розташований у Французькій Гвіані (Південна Америка).

Одноразова ракета висотою 62 метри вивела на орбіту 32 інтернет-супутники угруповання Amazon Leo. Згідно з даними французької компанії Arianespace, що експлуатує ракету Ariane 6, усі космічні апарати були виведені на низьку навколоземну орбіту за годину і 54 хвилини після старту, як і планувалося.

Це був уже шостий запуск ракети Ariane 6, яка є наступницею знятої з експлуатації ракети Ariane 5. Перший політ Ariane 6 відбувся в липні 2024 року, а потім вона виконала ще 4 польоти у 2025 році.

Раніше для виведення супутників на орбіту використовували ракету Ariane 62, що має два твердопаливні прискорювачі. Тепер же вперше для доставки супутників у космос використовували ракету Ariane 64, що має чотири твердопаливні прискорювачі. Ця ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження вагою понад 20 тонн, а це приблизно в 2 рази більше, ніж може ракета Ariane 62.

Також ракета Ariane 6 вперше вивела на орбіту супутники для приватної компанії. І для цього вперше використовувався 20-метровий обтічник корисного навантаження, де були розміщені 32 супутники Amazon Leo. Це інтернет-супутники від компанії Amazon, які є конкурентами супутників Starlink компанії SpaceX.

Супутникове угруповання Amazon Leo складатиметься з більш ніж 3200 супутників, які будуть виведені на орбіту за допомогою понад 80 запусків ракет. При цьому будуть використовуватися не тільки ракети Ariane 6, але також ракети Falcon 9 компанії SpaceX, Atlas V і Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance, і New Glenn компанії Blue Origin.

Унаслідок восьми запусків супутникове угруповання Amazon Leo зараз складається зі 185 космічних апаратів.

