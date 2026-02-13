Астрономи виявили неправильну зоряну систему: планети розташовані не так, як повинні

Зазвичай кам'янисті планети розташовані ближче до своєї зірки, а газові гіганти — далі. Ця зоряна система кидає виклик традиційним моделям, адже планети в ній розташовані інакше.

Астрономи виявили дивну зоряну систему, яка перевертає з ніг на голову одне з найнадійніших правил астрономії. Чотири планети розташовані навколо зірки типу червоний карлик під назвою LHS 1903 не в тому порядку, в якому повинні. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Астрономи виявили, що в зоряній системі LHS 1903 знаходяться чотири планети. Найближча до зірки планета є кам'янистою, тобто земного типу, далі знаходяться 2 газові гіганти. Але четверта планета змінює надійне правило астрономії щодо розташування планет у зоряних системах. Замість того, щоб бути газовим гігантом найвіддаленіша планета від зірки LHS 1903 є кам'янистою і схожа за складом на Венеру.

Це робить цю зоряну систему унікальною і змінює традиційне уявлення про розташування планет навколо зірок. У більшості зоряних систем, включно з нашою Сонячною системою, кам'янисті планети розташовані близько до зірки, тоді як газові гіганти — далі від неї.

Традиційні моделі припускають, що тепло і випромінювання зірки не дозволяє формуватися газовим гігантам на близькій відстані. Далі від зірки нижчі температури дають змогу планетам накопичувати й утримувати атмосфери з водню та гелію, що призводить до утворення газових гігантів. Але зоряна система LHS 1903 суперечить цьому припущенню.

Астрономи виявили докази того, що чотири планети могли сформуватися внаслідок особливого процесу. Усі ці планети почали формуватися одна за одною в протопланетному диску з газу і пилу. Кожна наступна планета притягувала до себе більше газу і в результаті на околиці протопланетного диска не залишилося матеріалу для формування газового гіганта. Тому утворився кам'янистий світ.

Це відкриття передбачає, що планетні системи можуть розвиватися більш різноманітними способами, ніж вважалося раніше. Тепер вчені хочуть знайти більше подібних систем, які кидають виклик давнім уявленням про те, як формуються планети навколо зірок.

