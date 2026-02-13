Астрономы обнаружили неправильную звездную систему: планеты расположены не так, как должны

Обычно каменистые планеты находятся ближе к своей звезде, а газовые гиганты — дальше. Эта звездная система бросает вызов традиционным моделям, ведь планеты в ней расположены иначе.

Астрономы обнаружили странную звездную систему, которая переворачивает с ног на голову одно из самых надежных правил астрономии. Четыре планеты расположены вокруг звезды типа красный карлик под названием LHS 1903 не в том порядке, в котором должны. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Астрономы обнаружили, что в звездной системе LHS 1903 находятся четыре планеты. Ближайшая к звезде планета является каменистой, то есть земного типа, далее находятся 2 газовых гиганта. Но четвертая планета меняет надежное правило астрономии относительно расположения планет в звездных системах. Вместо того, чтобы быть газовым гигантом самая далекая планета от звезды LHS 1903 является каменистой и похожа по составу на Венеру.

Этот делает данную звездную систему уникальной и меняет традиционное представление о расположении планет вокруг звезд. В большинстве звездных систем, включая нашу Солнечную систему, каменистые планеты находятся близко к звезде, в то время как газовые гиганты — дальше от нее.

Традиционные модели предполагают, что тепло и излучение звезды не позволяет формироваться газовым гигантам на близком расстоянии. Дальше от звезды более низкие температуры позволяют планетам накапливать и удерживать атмосферы из водорода и гелия, что приводит к образованию газовых гигантов. Но звездная система LHS 1903 противоречит этому предположению.

Астрономы обнаружили доказательства того, что четыре планеты могли сформироваться в результате особенного процесса. Все эти планеты начали формироваться одна за другой в протопланетном диске из газа и пыли. Каждая следующая планета притягивала к себе больше газа и в результате на окраине протопланетного диска не осталось материала для формирования газового гиганта. Поэтому образовался каменистый мир.

Это открытие предполагает, что планетные системы могут развиваться более разнообразными способами, чем считалось ранее. Теперь ученые хотят найти больше подобных систем, которые бросают вызов давним представлениям о том, как формируются планеты вокруг звезд.

