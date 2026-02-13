В галактике Андромеды исчезла одна из самых ярких звезд: куда она подевалась

Звезда стала ярче в 100 000 раз, а затем исчезла без взрыва сверхновой. Открытие меняет представление о звездной эволюции.

Астрономы стали свидетелями рождения новой черной дыры в соседней галактике Андромеды. Это открытие предполагает, что некоторые звезды могут не взрываться сверхновой в конце своей жизни, чтобы превратиться в черную дыру. Это отрытые меняет представление об эволюции звезд, ведь считалось звезды такой массы не могут превратиться в черную дыру. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Ученые изучили архивные данные космического телескопа NEOWISE и обнаружили, что одна из самых ярких звезд в соседней галактике Андромеды таинственным образом увеличила свою яркость более десяти лет назад, а затем исчезла.

Эта звезда под названием M31-2014-DS1 находилась на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нас и имела массу в 13 раз большую, чем у Солнца. Астрономы выяснили, что звезда стала ярче примерно в 100 000 раз в 2014 году, а затем резко снизила свою яркость уже через 2 года до одной десятитысячной от первоначальной. А в 2023 году звезда исчезла полностью из поля зрения. Но звезды такой яркости, такой массы не могут просто так исчезнуть. Если эта звезда закончила свою жизнь, то она должна была взорваться сверхновой и превратится в нейтронную звезду или черную дыру.

Исследование показало, что эта звезда все-таки превратилась в черную дыру, но тихо, без традиционного взрыва. Но звезда с такой массой не должна была образовать черную дыру и все же она это сделала. Это открытие меняет представление о звездной эволюции и говорит о том, что даже не очень массивные звезды могут превратиться в пожирателя материи. Как известно черные дыры поглощают окружающее вещество и ничто, даже свет не может вырваться наружу.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Астрономы говорят, что это открытие указывает на то, что черных дыр во Вселенной может быть намного больше, чем предполагалось.

Ученые с помощью космических телескопов увидели инфракрасный свет, который излучают газ и пыль, которые остались от звезды M31-2014-DS1 и сейчас кружат вокруг черной дыры. Именно этим веществом питается черная дыра.

Расчеты ученых показывают, что в течение следующих нескольких десятилетий инфракрасный свет будет ослабевать по мере того, как все больше газа и пыли будет попадать в черную дыру.

Поскольку галактика Андромеды находится относительно близко по космическим меркам окружение черной дыры можно увидеть. Но прямое изображение пожирателя материи сделать пока невозможно, ведь существующие технологии позволяют увидеть только очень огромные черные дыры.

