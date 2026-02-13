У галактиці Андромеди зникла одна з найяскравіших зірок: куди вона поділася

Зірка стала яскравішою в 100 000 разів, а потім зникла без вибуху наднової. Відкриття змінює уявлення про зоряну еволюцію.

Астрономи стали свідками народження нової чорної діри в сусідній галактиці Андромеди. Це відкриття припускає, що деякі зірки можуть не вибухати надновою наприкінці свого життя, щоб перетворитися на чорну діру. Це відкриття змінює уявлення про еволюцію зірок, адже вважалося, що зірки такої маси не можуть перетворитися на чорну діру. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Учені вивчили архівні дані космічного телескопа NEOWISE і виявили, що одна з найяскравіших зірок у сусідній галактиці Андромеди таємничим чином збільшила свою яскравість понад десять років тому, а потім зникла.

Ця зірка під назвою M31-2014-DS1 перебувала на відстані 2,5 мільйона світлових років від нас і мала масу в 13 разів більшу, ніж у Сонця. Астрономи з'ясували, що зірка стала яскравішою приблизно в 100 000 разів у 2014 році, а потім різко знизила свою яскравість вже через 2 роки до однієї десятитисячної від початкової. А 2023 року зірка зникла повністю з поля зору. Але зірки такої яскравості, такої маси не можуть просто так зникнути. Якщо ця зірка закінчила своє життя, то вона мала вибухнути надновою і перетвориться на нейтронну зірку або чорну діру.

Дослідження показало, що ця зірка все-таки перетворилася на чорну діру, але тихо, без традиційного вибуху. Але зірка з такою масою не повинна була утворити чорну діру і все ж вона це зробила. Це відкриття змінює уявлення про зоряну еволюцію і говорить про те, що навіть не дуже масивні зірки можуть перетворитися на пожирача матерії. Як відомо, чорні діри поглинають навколишню речовину і ніщо, навіть світло не може вирватися назовні.

Астрономи кажуть, що це відкриття вказує на те, що чорних дір у Всесвіті може бути набагато більше, ніж передбачалося.

Науковці за допомогою космічних телескопів побачили інфрачервоне світло, яке випромінюють газ і пил, що залишилися від зірки M31-2014-DS1 і зараз кружляють навколо чорної діри. Саме цією речовиною живиться чорна діра.

Розрахунки вчених показують, що протягом наступних кількох десятиліть інфрачервоне світло слабшатиме в міру того, як дедалі більше газу і пилу потраплятиме в чорну діру.

Оскільки галактика Андромеди розташована відносно близько за космічними мірками оточення чорної діри можна побачити. Але пряме зображення пожирача матерії зробити поки що неможливо, адже наявні технології дають змогу побачити лише дуже величезні чорні діри.

