Радіосигнал прийшов із центру Чумацького Шляху: може поставити під сумнів теорію Ейнштейна

Вчені сподіваються перевірити правильність прогнозів загальної теорії відносності Ейнштейна за допомогою пульсара, який розташований поруч із величезною чорною дірою в центрі нашої галактики.

Астрономи вважають, що в центрі Чумацького Шляху знаходиться надщільне ядро померлої масивної зірки. Цей об'єкт називається пульсаром і вчені вважають, що саме його вони виявили за допомогою радіосигналу з центру нашої галактики. Це відкриття можна використовувати для перевірки передбачень загальної теорії відносності Ейнштейна. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Live Science.

Вчені виявили передбачуваний пульсар за допомогою даних проєкту Breakthrough Listen. Цей проект націлений на пошук радіосигналів від потенційних позаземних цивілізацій. У цьому разі було виявлено радіосигнал, який, як передбачається, виходить від пульсара, розташованого близько до надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху. Ця чорна діра має масу, яка в 4 мільйони разів більша за масу Сонця.

Пульсари являють собою різновид нейтронних зірок, надщільних ядер померлих масивних звичайних зірок. Пульсари мають дуже високу швидкість обертання навколо своєї осі і під час кожного обороту випускають потік радіовипромінювання. Ці радіосигнали можуть досягати Землі. Передбачуваний пульсар у центрі нашої галактики здійснює повний оберт навколо своєї осі за 8,19 мілісекунди.

Але необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити, чи дійсно радіосигнал походить від пульсара, чи він походить від якогось іншого екзотичного радіоджерела.

За словами вчених, якщо це пульсар, то його можна використовувати для перевірки загальної теорії відносності Ейнштейна. Ця теорія, запропонована Альбертом Ейнштейном понад 100 років тому, передбачає, що гравітація — це не сила в природі, а властивість викривлення простору-часу.

Наявність пульсара в центрі Чумацького Шляху дасть змогу вченим отримати точні вимірювання простору-часу навколо надмасивної чорної діри Стрілець А*. Пульсари обертаються настільки швидко, що чутливі до ледь вловимих гравітаційних впливів масивних сусідніх об'єктів.

Теоретично, обертання пульсара може створювати аномалії в імпульсах світла, які він посилає в бік Землі. Крім того, коли імпульси світла проходять поруч із дуже масивними об'єктами, то світло може викривлятися і відчувати затримки через викривлення простору-часу, як передбачає загальна теорія відносності Ейнштейна.

