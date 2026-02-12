Телескоп Габбл сфотографував загадкову туманність Яйце: що вона приховує (фото)

На приголомшливій фотографії видно останні миті життя зірки, оповитої пилом, світлом і космічною загадкою, що чекає на своє рішення.

Космічний телескоп Габбл зробив вражаюче зображення туманності Яйце, розташованої на відстані близько 1000 світлових років від нас. Телескоп Габбл зафіксував останні стадії життя зірки з вражаючою деталізацією. Туманність Яйце названа так через свій "жовток" (зірки), оточений "яєчним білком" (хмарами пилу і газу). У той час як більшість туманностей світяться самі по собі завдяки іонізації газу, світло тут виходить від вмираючої зірки, пише Gizmodo.

Туманність Яйце, або CRL 2688, є найближчою і наймолодшою протопланетарною туманністю, відомою науці. Вивчення цієї туманності дає змогу краще зрозуміти зоряну еволюцію.

Протопланетарна туманність — це рання форма планетарної туманності, що являє собою світну оболонку з газу і пилу, викинуту вмираючою зіркою, схожою на Сонце. Хоча планетарні туманності не мають прямого відношення до планет, вони надають матеріал для майбутніх зоряних систем, що мають планети.

У центрі туманності Яйце знаходиться зірка, вкрита пиловою хмарою. Зірка викинула цей пил кілька століть тому, і зараз світло зірки освітлює туманність.

Оскільки протопланетарні туманності існують лише кілька тисяч років, туманність Яйце дає вченим можливість спостерігати за процесом викиду газу і пилу із вмираючої зірки практично в режимі реального часу.

Коли у зірок, подібних до Сонця, закінчуються запаси гелію і водню для підтримки термоядерного синтезу, що дає їм енергію для життя, вони скидають свої зовнішні шари, і залишається лише ядро. Згодом ядро зірки нагріватиметься і почне іонізувати навколишній газ, змушуючи туманність Яйце світитися власним світлом, і вона перетвориться на планетарну туманність.

За словами вчених, симетричні візерунки в туманності занадто впорядковані, щоб бути результатом потужного вибуху, подібного до наднової. Натомість вони, ймовірно, вказують на скоординовану серію погано вивчених подій розпилення в збагаченому вуглецем ядрі вмираючої зірки.

Подібні старі зірки створили газ і пил, з яких зародилася наша Сонячна система, і зокрема, Земля, 4,5 мільярда років тому.

Об'єднавши минулі та нові спостереження туманності Яйце, отримані телескопом Габбл, вчені створили найдетальнішу на сьогоднішній день картину структури туманності. Завдяки високій деталізації астрономи можуть порівнювати зображення різного віку, щоб аналізувати еволюцію найдрібніших деталей пилової оболонки туманності Яйце. Це сприяє більш точному моделюванню планетарних туманностей. Також це дає нові підказки про те, як зірки, що вмирають, формують матеріал, який в кінцевому підсумку допоможе сформувати майбутні покоління зірок і планет.

