Історичний політ до Місяця: чому у місії NASA "Артеміда-2" є кілька днів для запуску

Місія "Артеміда-2" може бути запущена в космос найближчим часом тільки протягом 11 днів у березні та квітні цього року.

NASA готується до запуску першої пілотованої місії до Місяця за понад півстоліття. У рамках місії "Артеміда-2" астронавти Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хансен увійдуть в історію як люди, які вперше з 1972 року побували за межами низької навколоземної орбіти. При цьому вони повинні вперше в XXI столітті побувати біля Місяця. Але стартові вікна (оптимальний час запуску в космос) цієї місії дуже короткі і для цього є причини, пише Space.

Згідно із заявою NASA, у березні є 5 потенційних днів для запуску місії "Артеміда-2" (6-9 і 11 березня), а у квітні — шість (1, 3-6 і 30 квітня). Стартове вікно триває 120 хвилин у всі ці дні, крім 11 березня, коли воно становить 115 хвилин.

Таким чином, за 61 день у NASA є всього 11 днів для запуску історичної місії до Місяця. Але ці запуски можуть бути скасовані через погану погоду або ж технічні проблеми з ракетою Space Launch System (SLS). Чому ж у місії "Артеміда-2" є так мало часу на запуск?

Уся справа в орбітальній механіці та специфічних вимогах місії та її обладнання. Усе має пройти практично ідеально, щоб 10-денна подорож астронавтів навколо Місяця на борту космічного корабля "Оріон" завершилася успішно.

Спочатку корабель "Оріон" доставить астронавтів на високу навколоземну орбіту, де екіпаж місії "Артеміда-2" і наземні команди проведуть низку перевірок, щоб переконатися, що корабель готовий летіти до Місяця. Тож день і час запуску мають дозволяти ракеті SLS доставити "Оріон" на цю орбіту.

Траєкторія польоту місії "Артеміда-2" до Місяця і назад Фото: solar-system

Космічний корабель також має перебувати в правильному положенні щодо Землі та Місяця під час маневру виведення на особливу траєкторію польоту до Місяця. Вона дасть змогу кораблю здійснити такий політ навколо Місяця, що "Оріон" використає гравітацію супутника Землі для повернення додому без необхідності значного ввімкнення двигунів.

Потреби космічного корабля в енергії також обмежують стартове вікно місії "Артеміда-2". Траєкторія польоту протягом дня має гарантувати, що "Оріон" не перебуватиме в темряві понад 90 хвилин поспіль, щоб сонячні панелі могли отримувати світло Сонця і перетворювати його на електрику.

Нарешті, під час вибору стартових вікон необхідно враховувати і повернення корабля "Оріона" на Землю, адже він матиме спеціальну траєкторію входу в атмосферу.

Поки що NASA не заявляло про те, що запуск місячної місії "Артеміда-2" точно відбудеться в березні або квітні, але така можливість зберігається. Астронавти мали вирушити в подорож до Місяця і назад у період із 6 до 11 лютого, але було виявлено витоки палива у ракети SLS. Цю проблему було виявлено під час генеральної репетиції запуску 3 лютого і запуск місії перенесли, як уже писав Фокус.

Тож лише після успішного завершення нової генеральної репетиції запуску в NASA оголосять нову дату старту місії "Артеміда-2". Ця репетиція може відбутися вже найближчими вихідними.

Але навіть якщо запуск пілотованої місячної місії NASA не відбудеться в березні або квітні, до кінця року є ще стартові вікна, про які буде оголошено пізніше за необхідності.

Фокус також писав про те, що Китай успішно провів випробування ракети і космічного корабля для польотів на Місяць. Країна сподівається, що першими людьми, які висадяться на Місяці в XXI столітті стануть саме китайці, а не американці.