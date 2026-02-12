Китай успішно провів випробування ракети і космічного корабля для польотів на Місяць (відео)

Країна сподівається, що першими людьми, які висадяться на Місяці в XXI столітті стануть саме китайці, а не американці.

У середу, 11 лютого, відбулося успішне випробування нової ракети-носія "Чанчжен-10" і космічного корабля "Менчжоу". З їхньою допомогою Китай планує доставити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. Країна намагається визначити в місячній гонці NASA, пише Space.

Китай провів випробувальний запуск нової ракети-носія "Чанчжен-10" з космодрому Веньчан на острові Хайнань. Разом із ракетою було запущено і космічний корабель нового покоління "Менчжоу". Це випробування відбулося в рамках активної підготовки Китаю до пілотованої місії на Місяць. Країна хоче випередити NASA і висадити своїх астронавтів на поверхню Місяця раніше американців. Згідно з планами КНР, це має відбутися до 2030 року.

Під час випробування "Менчжоу" успішно відокремився від ракети і приводнився в океані за допомогою парашутів. Таким чином китайські вчені провели перевірку можливості аварійного порятунку екіпажу під час запуску в космос.

Відбулося успішне випробування космічного корабля "Менчжоу" (ліворуч) і ракети "Чанчжен-10". Китай використовуватиме їх для висадки своїх астронавтів на Місяць Фото: space.com

Ракета-носій "Чанчжен-10" також показала себе добре, хоча у випробуванні брав участь її прототип. Перший ступінь ракети є багаторазовим, як у ракети компанії SpaceX Falcon 9. Під час першого польоту перший ступінь "Чанчжен-10" зміг успішно приводнитися після запуску.

Ця ракета все ще перебуває на стадії розробки, і в середу вона навіть не наблизилася до виходу на навколоземну орбіту. Але успішне приводнення першого ступеня є великим досягненням.

Китай також нещодавно домігся прогресу в розробці пілотованого місячного посадкового модуля під назвою "Ланьюе". У результаті багато експертів з космосу дають країні реальний шанс виграти місячні перегони у NASA.

NASA планує висадити астронавтів на Місяць у 2028 році в рамках місії "Артеміда-3". Як пілотований місячний посадковий модуль буде використовуватися модифікована версія космічного корабля Starship компанії SpaceX. Але поки неясно, чи зможе SpaceX створити місячний модуль вчасно.

Також повернення астронавтів NASA на Місяць багато в чому залежить від успіху місії "Артеміда-2". Четверо астронавтів на борту космічного корабля "Оріон" здійснять подорож навколо Місяця і назад. Цей політ може відбутися вже в березні цього року, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що залишок "мертвої" комети, яка так і не долетіла до Землі, все ще перебуває десь поруч, вважають учені.