Китай успешно провел испытание ракеты и космического корабля для полетов на Луну (видео)

Страна надеется, что первыми людьми, которые высадятся на Луне в XXI веке станут именно китайцы, а не американцы.

В среду, 11 февраля, прошло успешное испытание новой ракеты-носителя "Чанчжэн-10" и космического корабля "Мэнчжоу". С их помощью Китай планирует доставить своих астронавтов на поверхность Луны до 2030 года. Страна пытается определить в лунной гонке NASA, пишет Space.

Китай провел испытательный запуск новой ракеты-носителя "Чанчжэн-10" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Вместе с ракетой был запущен и космический корабль нового поколения "Мэнчжоу". Данное испытание прошло в рамках активной подготовки Китая к пилотируемой миссии на Луну. Страна хочет опередить NASA и высадить своих астронавтов на поверхность Луны раньше американцев. Согласно планам КНР, это должно произойти до 2030 года.

В ходе испытания "Мэнчжоу" успешно отделился от ракеты и приводнился в океане с помощью парашютов. Таким образом китайские ученые провели проверку возможности аварийного спасения экипажа во время запуска в космос.

Прошло успешное испытание космического корабля "Мэнчжоу" (слева) и ракеты "Чанчжэн-10". Китай будет использовать их для высадки своих астронавтов на Луну Фото: space.com

Ракета-носитель "Чанчжэн-10" также показала себя хорошо, хотя в испытании принимал участие ее прототип. Первая ступень ракеты является многоразовой, как у ракеты компании SpaceX Falcon 9. Во время первого полета первая ступень "Чанчжэн-10" смогла успешно приводниться после запуска.

Эта ракета все еще находится в стадии разработки, и в среду она даже не приблизилась к выходу на околоземную орбиту. Но успешное приводнение первой ступени является большим достижением.

Китай также недавно добился прогресса в разработке пилотируемого лунного посадочного модуля под названием "Ланьюэ". В результате многие эксперты по космосу дают стране реальный шанс выиграть лунную гонку у NASA.

NASA планирует высадить астронавтов на Луну в 2028 году в рамках миссии "Артемида-3". В качестве пилотируемого лунного посадочного модуля будет использоваться модифицированная версия космического корабля Starship компании SpaceX. Но пока неясно, сможет ли SpaceX создать лунный модуль вовремя.

Также возвращение астронавтов NASA на Луну во многом зависит от успеха миссии "Артемида-2". Четверо астронавтов на борту космического корабля "Орион" совершат путешествие вокруг Луны и обратно. Этот полет может состоятся уже в марте этого года, как уже писал Фокус.

