Миссия "Артемида-2": почему NASA через 3 года подготовки не может полететь к Луне (видео)

Лунная миссия “Артемида-1” завершилась в декабре 2022 года. Тогда возникли проблемы с ракетой-носителем, и миссия состоялась только через полгода после запланированной даты. Теперь у миссии “Артемида-2” возникли те же технические трудности. В NASA назвали возможную причину отмены запуска астронавтов к Луне.

NASA прервало генеральную репетицию запуска ракеты-носителя Space Launch System во вторник, 3 февраля, когда были обнаружены утечки топлива во время критического теста заправки ракеты. Запланированный на период с 8 по 11 февраля запуск астронавтов миссии "Артемида-2" к Луне был отложен до марта. В NASA назвали возможную причину утечки топлива, хотя это уже происходило во время подготовки миссии "Артемида-1", пишет Space.

Инженеры NASA во время заправки топливом (жидким водородом и жидким кислородом) ракеты-носителя Space Launch System обнаружили несколько утечек водорода. Они происходили в местах соединения шланга для подачи топлива с ракетой. Специалисты пытались решить проблему и кажется у них все получилось, но генеральная репетиция запуска была отменена за несколько минут до ее окончания.

Весной 2022 года такие же утечки топлива были обнаружены во время генеральной репетиции запуска миссии "Артемида-1". Тогда ракета Space Launch System была отправлена в здание вертикальной сборки для технического обслуживания. Оно заняло 6 месяцев и космический корабль "Орион" отправился в космос только в ноябре 2022 года. Это был беспилотный полет вокруг Луны. Астронавты миссии "Артемида-2" выполнят похожий полет на этом же корабле и вернуться на Землю. Все путешествие должно занять 10 дней. Это будет подготовка к миссии "Артемида-3", когда астронавты NASA снова вернуться на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Ракета Space Launch System, миссия "Артемида-2" Фото: NASA

Во время пресс-конференции, которая состоялась вечером 3 февраля, представители NASA сообщили, что генеральная репетиция запуска миссии "Артемида-2" прошла намного лучше, чем репетиция запуска миссии "Артемида-1".

Несмотря на утечки водорода, инженерам удалось полностью заправить ракету с первого раза. Но отчески топлива были слишком критичными для того, чтобы можно было говорить о готовности лунной ракеты к полету. Поротому ради безопасности астронавтов миссия "Артемида-2" была перенесена на март.

При этом, как заявили в NASA, решать технические проблемы ракеты можно на стартовой площадке без необходимости ее доставки в здание вертикальной сборки.

Что касается причин, по которым у ракеты Space Launch System происходят те же утечки водорода даже через три года после миссии "Артемида-1", то у представителей NASA есть несколько теорий, но они пока не установили окончательную причину. В NASA считают, что утечка топлива могла произойти из-за вибраций, возникающих во время перемещения ракеты на стартовую площадку. Сейчас специалисты разбираются с проблемой, чтобы она не повторилась в дальнейшем.

Пока что запуск миссии "Артемида-2" может состояться 6, 7, 8, 9 или 11 марта, а также в первую неделю апреля.

