Новый размер Юпитера: выяснилось, что гигантская планета меньше и имеет другую форму (фото)

Астрономы в течение последних почти 50 лет считали, что они хорошо знают размер и форму Юпитера, но оказалось, что это не так.

Юпитер – это крупнейшая планета Солнечной системы, которая представляет собой газовый гигант. Эта планета, известная своими мощными ветрами и атмосферными штормами, примерно в 11 раз больше Земли и она находится в среднем на расстоянии 778 миллионов километров от нас. С помощью новых данных ученые изменили представление о форме и размере Юпитера. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

По словам ученых, если знать расстояние до Юпитера и наблюдать за его вращением, то можно определить размер и форму гигантской планеты. Но чтобы получить действительно точные данные, нужны более сложные методы.

В течение последних почти 50 лет знания о форме и размере Юпитера основывались на данных, полученных аппаратами NASA "Пионер-10" и "Вояджер-1". Но эти данные были получены с помощью всего шести измерений. Теперь же астрономы провели анализ данных о Юпитере, полученных в результате 26 измерений, которые провел космический аппарат NASA "Юнона".

Южный полюс Юпитера Фото: NASA

Этот аппарат вышел на орбиту вокруг Юпитера в 2016 году и в рамках основной миссии, которая закончилась в 2021 году, изучал огромную планету и ее главные спутники с близкого по космическим меркам расстояния. Затем NASA расширило миссию "Юноны" и аппарат оказался на другой орбите вокруг Юпитера. Такая траектория движения позволила ему пролетать за Юпитером с точки зрения Земли, чего он никогда не мог сделать до этого.

Когда космический аппарат проходит за планетой, он посылает радиосигналы на Землю, которые блокируются и искажаются атмосферой Юпитера. Это позволило ученым более точно измерить размеры и форму газового гиганта.

С помощью новых данных ученые изменили представление о форме и размере Юпитера Фото: phys.org

Астрономы отслеживали, как именно искажаются радиосигналы, и они смогли преобразовать эту информацию в подробные карты температуры и плотности Юпитера. Это позволило уточнить прошлые измерения формы и размера крупнейшей планеты Солнечной системы.

Новые данные показали, что Юпитер немного меньше, чем предполагалось ранее. Ширина планеты на экваторе примерно на 8 км меньше, чем показывали прошлые данные. При этом на полюсах Юпитер более сплющен, чем считалось, а именно на 24 километра больше. Это значит, что огромная планета имеет более сплющенную форму, чем считали ученые.

овые данные показали, что Юпитер немного меньше, чем предполагалось ранее Фото: NASA

Это исследование также имеет важные последствия для понимания структуры газовых гигантов в целом. Дело в том, что Юпитер служит "золотым стандартом" при изучении подобных планет в Солнечной системе и за ее пределами.

