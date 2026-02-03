Новий розмір Юпітера: з'ясувалося, що гігантська планета менша і має іншу форму (фото)

Астрономи протягом останніх майже 50 років вважали, що вони добре знають розмір і форму Юпітера, але виявилося, що це не так.

Юпітер — це найбільша планета Сонячної системи, яка являє собою газовий гігант. Ця планета, відома своїми потужними вітрами та атмосферними штормами, приблизно в 11 разів більша за Землю і вона знаходиться в середньому на відстані 778 мільйонів кілометрів від нас. За допомогою нових даних вчені змінили уявлення про форму і розмір Юпітера. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

За словами вчених, якщо знати відстань до Юпітера і спостерігати за його обертанням, то можна визначити розмір і форму гігантської планети. Але щоб отримати дійсно точні дані, потрібні складніші методи.

Протягом останніх майже 50 років знання про форму і розмір Юпітера ґрунтувалися на даних, отриманих апаратами NASA "Піонер-10" і "Вояджер-1". Але ці дані були отримані за допомогою всього шести вимірювань. Тепер же астрономи провели аналіз даних про Юпітер, отриманих у результаті 26 вимірювань, які провів космічний апарат NASA "Юнона".

Південний полюс Юпітера Фото: solar-system

Цей апарат вийшов на орбіту навколо Юпітера 2016 року і в межах основної місії, яка закінчилася 2021 року, вивчав величезну планету та її головні супутники з близької за космічними мірками відстані. Потім NASA розширило місію "Юнони" і апарат опинився на іншій орбіті навколо Юпітера. Така траєкторія руху дала йому змогу пролітати за Юпітером з точки зору Землі, чого він ніколи не міг зробити до цього.

Коли космічний апарат проходить за планетою, він посилає радіосигнали на Землю, які блокуються і спотворюються атмосферою Юпітера. Це дало змогу вченим точніше виміряти розміри і форму газового гіганта.

За допомогою нових даних учені змінили уявлення про форму і розмір Юпітера Фото: phys.org

Астрономи відстежували, як саме спотворюються радіосигнали, і вони змогли перетворити цю інформацію на докладні карти температури і щільності Юпітера. Це дало змогу уточнити минулі вимірювання форми та розміру найбільшої планети Сонячної системи.

Нові дані показали, що Юпітер трохи менший, ніж передбачалося раніше. Ширина планети на екваторі приблизно на 8 км менша, ніж показували минулі дані. При цьому на полюсах Юпітер більш сплющений, ніж вважалося, а саме на 24 кілометри більше. Це означає, що величезна планета має більш сплющену форму, ніж вважали вчені.

Нові дані показали, що Юпітер трохи менший, ніж передбачалося раніше Фото: NASA

Це дослідження також має важливі наслідки для розуміння структури газових гігантів загалом. Річ у тім, що Юпітер слугує "золотим стандартом" під час вивчення подібних планет у Сонячній системі та за її межами.

