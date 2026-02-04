Місія "Артеміда-2": чому NASA через 3 роки підготовки не може полетіти до Місяця (відео)

Місячна місія "Артеміда-1" завершилася в грудні 2022 року. Тоді виникли проблеми з ракетою-носієм, і місія відбулася тільки через півроку після запланованої дати. Тепер у місії "Артеміда-2" виникли ті самі технічні труднощі. У NASA назвали можливу причину скасування запуску астронавтів до Місяця.

NASA перервало генеральну репетицію запуску ракети-носія Space Launch System у вівторок, 3 лютого, коли було виявлено витоки палива під час критичного тесту заправки ракети. Запланований на період із 8 до 11 лютого запуск астронавтів місії "Артеміда-2" до Місяця було відкладено до березня. У NASA назвали можливу причину витоку палива, хоча це вже відбувалося під час підготовки місії "Артеміда-1", пише Space.

NASA перервало генеральну репетицію запуску ракети-носія Space Launch System у вівторок, 3 лютого, коли було виявлено витоки палива

Інженери NASA під час заправки паливом (рідким воднем і рідким киснем) ракети-носія Space Launch System виявили кілька витоків водню. Вони відбувалися в місцях з'єднання шланга для подачі палива з ракетою. Фахівці намагалися розв'язати проблему і, здається, у них усе вийшло, але генеральну репетицію запуску було скасовано за кілька хвилин до її закінчення.

Навесні 2022 року такі самі витоки палива було виявлено під час генеральної репетиції запуску місії "Артеміда-1". Тоді ракету Space Launch System відправили в будівлю вертикального складання для технічного обслуговування. Воно зайняло 6 місяців і космічний корабель "Оріон" вирушив у космос тільки в листопаді 2022 року. Це був безпілотний політ навколо Місяця. Астронавти місії "Артеміда-2" виконають схожий політ на цьому ж кораблі і повернуться на Землю. Уся подорож має тривати 10 днів. Це буде підготовка до місії "Артеміда-3", коли астронавти NASA знову повернуться на поверхню Місяця вперше з 1972 року.

Під час пресконференції, яка відбулася ввечері 3 лютого, представники NASA повідомили, що генеральна репетиція запуску місії "Артеміда-2" пройшла набагато краще, ніж репетиція запуску місії "Артеміда-1".

Незважаючи на витоки водню, інженерам вдалося повністю заправити ракету з першого разу. Але витоки палива були занадто критичними для того, щоб можна було говорити про готовність місячної ракети до польоту. Тому заради безпеки астронавтів місія "Артеміда-2" була перенесена на березень.

При цьому, як заявили в NASA, розв'язувати технічні проблеми ракети можна на стартовому майданчику без необхідності її доставки в будівлю вертикальної збірки.

Щодо причин, через які в ракети Space Launch System відбуваються ті ж самі витоки водню навіть через три роки після місії "Артеміда-1", то представники NASA мають кілька теорій, але поки що не встановили остаточну причину. У NASA вважають, що витік палива міг статися через вібрації, що виникають під час переміщення ракети на стартовий майданчик. Зараз фахівці розбираються з проблемою, щоб вона не повторилася надалі.

Поки що запуск місії "Артеміда-2" може відбутися 6, 7, 8, 9 або 11 березня, а також у перший тиждень квітня.

