NASA перенесло запуск історичної місії "Артеміда-2" на Місяць: винен водень

У NASA вирішили відкласти до березня запуск космічного корабля "Оріон" з астронавтами на борту до Місяця після того, як генеральну репетицію запуску ракети Space Launch System визнали невдалою.

У вівторок, 3 лютого, невдачею завершилася генеральна репетиція запуску ракети-носія Space Launch System із космічним кораблем "Оріон" на вершині в рамках підготовки до старту історичної місії "Артеміда-2". Були виявлені проблеми під час заправки ракети паливом, а тому запланований старт 8 лютого не відбудеться. Нові дати запуску будуть оголошені пізніше, але відомо, що ця місія може стартувати в березні, пише Space.

NASA планувало запуск місії "Артеміда-2" 8 лютого, в рамках якої чотири астронавти вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю. Але космічне агентство США перенесло запуск на березень через виявлені проблеми під час генеральної репетиції запуску ракети Space Launch System.

У березні є п'ять потенційних дат запуску: 6, 7, 8,9 і 11 березня. Якщо запуск не відбудеться в березні, то є ще дати у квітні: 1, 3, 4,5, 6 і 30 квітня. NASA має повідомити більше подробиць про генеральну репетицію запуску місії "Артеміда-2" і про те, коли ж відбудеться історичний політ, увечері 3 лютого під час пресконференції. Але поки що березень розглядають як найімовірніший місяць для проведення нової репетиції запуску і старту місії "Артеміда-2".

Як уже писав Фокус, інженери NASA заправили ракету Space Launch System сильно охолодженим рідким воднем і рідким киснем. Двигуни ракети працюють на цьому паливі. Але були виявлені витоки водню. Хоча фахівці змогли усунути проблеми, у NASA ухвалили рішення краще підготувати ракету до старту, щоб подібний інцидент не призвів до катастрофи.

Біля Місяця востаннє побували астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року. Вони ж були останніми людьми, які блукали поверхнею Місяця Фото: NASA

Під час підготовки місії "Артеміда-1" у 2022 році також відбувалися такі самі витоки рідкого водню, тому місія замість весни стартувала в листопаді. Тоді космічний корабель "Оріон" без астронавтів облетів Місяць і повернувся назад.

Також у NASA повідомили, що було виявлено не дуже серйозні технічні проблеми з кораблем "Оріон", а також зі зв'язком під час репетиції. Це також вплинуло на рішення NASA відкласти запуск місії "Артеміда-2" щонайменше до березня.

Екіпаж місії "Артеміда-2", Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен увійдуть в історію як перші люди, які вперше з 1972 року побували за межами низької навколоземної орбіти. Астронавти, як уже писав Фокус, встановлять кілька рекордів під час подорожі до Місяця.

Рід Вайсмен (унизу), Віктор Гловер (угорі), Христина Кох (ліворуч) і Джеремі Гансен (праворуч) Фото: solar-system

Екіпаж місячної місії з 21 січня перебував на карантині, але тепер вийде з нього, щоб знову повернутися в умови карантину за кілька тижнів до нової дати запуску місії "Артеміда-2".

Нагадуємо, що біля Місяця востаннє побували астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року. Вони ж були останніми людьми, які блукали поверхнею Місяця. Повернення на Місяць астронавтів NASA має відбутися 2027 або 2028 року в рамках місії "Артеміда-3".

