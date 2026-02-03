Інопланетяни з паралельного Всесвіту можуть бути всюди, а ми навіть не знаємо про це

У нашому Всесвіті існує життя, але інші Всесвіти можуть мати оптимальніші умови для цього.

Учені вивчили, наскільки сприятливий наш Всесвіт для виникнення життя. Це пов'язано зі щільністю темної енергії, яка впливає на утворення зірок і ймовірність появи життя. Науковці дійшли висновку, що наш Всесвіт має не настільки хороші умови для підтримки життя, як можливі паралельні Всесвіти. Тому, як кажуть науковці, наше існування викликає подив. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Popular Mechanics.

Рівняння Дрейка

У 60-х роках минулого століття астроном Френк Дрейк представив рівняння Дрейка, за допомогою якого можна оцінити кількість потенційних інопланетних цивілізацій у нашій галактиці Чумацький Шлях. Це рівняння враховує середню швидкість утворення зірок у галактиці, частку зірок, що мають планети, і середню кількість планет, придатних для життя. Це рівняння також враховує, яка частка цих планет може підтримувати існування розумних цивілізацій.

Тепер учені зосередилися на одному конкретному аспекті рівняння Дрейка, щоб розглянути, як темна енергія впливає на утворення зірок і на можливість існування розумного життя. Вони вивчили взаємозв'язок між щільністю темної енергії, яка прискорює розширення Всесвіту, і загальним числом зірок, що утворилися за всю історію Всесвіту. Це дослідження розглядає ймовірність існування розумного життя не тільки в нашому Всесвіті, а й у потенційних паралельних Всесвітах.

Антропний принцип

Для свого дослідження вчені використали деякі основи антропного принципу. Він стверджує, що Всесвіт, у якому ми живемо, ідеально підходить для життя, адже саме в такому Всесвіті, який ми бачимо, могло виникнути розумне життя. Існує слабкий і сильний антропний принцип. Перший припускає, що Всесвіт від самого початку мав усі умови для розвитку розумного життя, а другий припускає, що Всесвіт мав розвиватися таким чином, що це призвело до появи розумного життя, зокрема людини.

Темна енергія і розумне життя

Наприкінці минулого століття лауреат Нобелівської премії з фізики Стівен Вайнберг припустив, що спостережувана густина темної енергії у Всесвіті свідчить про існування в ньому розумного життя. Він припустив, що більша густина темної енергії призведе до більш швидкого розширення Всесвіту, а отже, це не дасть змоги гравітації збирати матерію для перетворення її на зірки та галактики, а отже, перешкоджатиме створенню життя.

Хоча темна енергія не входить до рівняння Дрейка, вона пов'язана з утворенням зірок, що є ключовим аспектом рівняння. Зірки є необхідною умовою для формування розумного життя. Тож роздуми про те, як різна кількість темної енергії у Всесвіті впливає на утворення зірок, може розповісти і про інші можливі Всесвіти.

Автори дослідження кажуть, що, оскільки зірки є необхідною умовою для виникнення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, постає питання, чи було б розумному життю легше зародитися в нашому Всесвіті або в гіпотетичному паралельному Всесвіті з іншою кількістю темної енергії.

Наш Всесвіт не ідеальний для розумного життя

Учені виявили, що кількість зірок, які утворилися за всю історію нашого Всесвіту, досягає максимуму, якщо щільність темної енергії становить приблизно одну десяту від спостережуваного значення. Це означає, що ідеальний Всесвіт для зародження життя, розумного зокрема, має містити менше темної енергії, ніж наш Всесвіт.

У цьому оптимальному сценарії 27% звичайної матерії у Всесвіті перетворюється на зірки, тоді як у нашому Всесвіті цей показник становить лише 23%. Ця різниця демонструє, що, хоча наш Всесвіт близький до створення оптимальних умов для життя, він все ще не є найідеальнішим.

Утворення нових зірок продовжує знижуватися зі збільшенням щільності темної енергії. Гіпотетично, Всесвіт зі зростаючою щільністю темної енергії менш сприятливий для формування розумного життя.

Як і Вайнберг, автори дослідження розмірковували про те, що може змінитися, якщо Всесвіт міститиме іншу щільність темної енергії. Але, розглядаючи мультивсесвіт, у якому кожен Всесвіт містить різну густину темної енергії, вчені виявили, що 99,5% таких Всесвітів мають вищу густину темної енергії, ніж наш.

За словами вчених, це здається суперечить тому факту, що вищий вміст темної енергії призводить до меншої ймовірності виникнення розумного життя, але тут немає протиріччя. У різних Всесвітах із вищою щільністю темної енергії міститься менше розумних істот, хоча таких Всесвітів набагато більше. Розрахунки показують, що в сукупності ці Всесвіти мають розумне життя.

І все ж вчені кажуть, що це дослідження не націлене на доказ існування паралельних Всесвітів або інопланетних цивілізацій. Це новий спосіб розгляду того, як щільність темної енергії у Всесвіті може впливати на утворення зірок, яке служить індикатором розвитку розумного життя.

