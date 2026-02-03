Инопланетяне из параллельной Вселенной могут быть повсюду, а мы даже не знаем об этом

В нашей Вселенной существует жизнь, но другие Вселенные могут иметь более оптимальные условия для этого.

Ученые изучили, насколько благоприятна наша Вселенная для возникновения жизни. Это связано с плотностью темной энергии, которая влияет на образование звезд и вероятность появления жизни. Ученые пришли к выводу, что наша Вселенная имеет не настолько хорошие условия для поддержания жизни, как возможные параллельные Вселенные. Поэтому, как говорят ученые, наше существование вызывает недоумение. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Уравнение Дрейка

В 60-х годах прошлого века астроном Фрэнк Дрейк представил уравнение Дрейка, с помощью которого можно оценить количество потенциальных инопланетных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь. Это уравнение учитывает среднюю скорость образования звезд в галактике, долю звезд, имеющих планеты, и среднее количество планет, пригодных для жизни. Это уравнение также учитывает, какая доля этих планет может поддерживать существование разумных цивилизаций.

Теперь ученые сосредоточились на одном конкретном аспекте уравнения Дрейка, чтобы рассмотреть, как темная энергия влияет на образование звезд и на возможность существования разумной жизни. Они изучили взаимосвязь между плотностью темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной и общим числом звезд, образовавшихся за всю историю Вселенной. Это исследование рассматривает вероятность существования разумной жизни не только в нашей Вселенной, но и в потенциальных параллельных Вселенных.

Антропный принцип

Для своего исследования ученые использовали некоторые основы антропного принципа. Он утверждает, что Вселенная, в которой мы живем, идеально подходит для жизни, ведь именно в такой Вселенной, которую мы видим, могла возникнуть разумная жизнь. Существует слабый и сильный антропный принцип. Первый предполагает, что Вселенная изначально имела все условия для развития разумной жизни, а второй предполагает, что Вселенная должна была развиваться таким образом, что это привело к появлению разумной жизни, в частности человека.

Темная энергия и разумная жизнь

В конце прошлого века лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг предположил, что наблюдаемая плотность темной энергии во Вселенной свидетельствует о существовании в ней разумной жизни. Он предположил, что большая плотность темной энергии приведет к более быстрому расширению Вселенной, а значит это не позволит гравитации собирать материю для превращения ее в звезды и галактики, а значит будет препятствовать созданию жизни.

Хотя темная энергия не входит в уравнение Дрейка, она связана с образованием звезд, что является ключевым аспектом уравнения. Звезды являются необходимым условием для формирования разумной жизни. Поэтому размышления о том, как различное количество темной энергии во Вселенной влияет на образование звезд, может рассказать и о других возможных Вселенных.

Авторы исследования говорят, что, поскольку звезды являются необходимым условием для возникновения жизни в том виде, в каком мы ее знаем, возникает вопрос, было бы ли разумной жизни легче зародиться в нашей Вселенной или в гипотетической параллельной Вселенной с другим количеством темной энергии.

Наша Вселенная не идеальная для разумной жизни

Ученые обнаружили, что количество звезд, образовавшихся за всю историю нашей Вселенной, достигает максимума, если плотность темной энергии составляет примерно одну десятую от наблюдаемого значения. Это означает, что идеальная Вселенная для зарождения жизни, разумной в том числе, должна содержать меньше темной энергии, чем наша Вселенная.

В этом оптимальном сценарии 27% обычной материи во Вселенной превращается в звезды, в то время как в нашей Вселенной этот показатель составляет всего 23%. Эта разница демонстрирует, что, хотя наша Вселенная близка к созданию оптимальных условий для жизни, она все еще не является самой идеальной.

Образование новых звезд продолжает снижаться с увеличением плотности темной энергии. Гипотетически, Вселенная с возрастающей плотностью темной энергии менее благоприятна для формирования разумной жизни.

Инопланетяне могут скрываться вокруг нас, а мы этого и не замечаем

Как и Вайнберг, авторы исследования размышляли о том, что может измениться, если Вселенная будет содержать другую плотность темной энергии. Но, рассматривая мультивселенную, в которой каждая Вселенная содержит разную плотность темной энергии, ученые обнаружили, что 99,5% таких Вселенных обладают более высокой плотностью темной энергии, чем наша.

По словам ученых, это кажется противоречит тому факту, что более высокое содержание темной энергии приводит к меньшей вероятности возникновения разумной жизни, но здесь нет противоречия. В разных Вселенных с более высокой плотностью темной энергии содержится меньше разумных существ, хотя таких Вселенных гораздо больше. Расчеты показывают, что в совокупности эти Вселенные имеют разумную жизнь.

И все же ученые говорят, что данное исследование не нацелено на доказательство существования параллельных Вселенных или инопланетных цивилизаций. Это новый способ рассмотрения того, как плотность темной энергии во Вселенной может влиять на образование звезд, которое служит индикатором развития разумной жизни.

Как уже писал Фокус, физики считают, что параллельные Вселенные могут существовать и для этого есть причина.

Также Фокус писал о том, что физики превратили свинец в золото и таким образом мечта алхимиков сбылась.