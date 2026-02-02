Физика указывает на то, что параллельные миры существуют: можно ли туда попасть

Существование параллельных миров может помочь раскрыть загадки нашей собственной Вселенной.

В фантастических фильмах иногда можно увидеть мультивселенную, то есть параллельное существование многих миров и реальностей, с копиями одних и тех же персонажей. Сценаристы часто используют мультивселенную, чтобы либо объединить героев, или вызвать их противостояние. Но некоторым физикам нравится идея мультивселенной по другой причине. Существование множества параллельных миров может помочь разгадать загадки нашей Вселенной, пишет ScienceNews.

Существует множество теорий о том, как наша Вселенная может вписаться в более крупную совокупность реальностей. Две из самых популярных исходят из космологии и квантовой механики.

Вскоре после Большого взрыва наша Вселенная пережила короткий период очень быстрого расширения, который называется космической инфляцией. В это время крошечные квантовые колебания в структуре Вселенной растянулись до огромных размеров. В тех частях космоса находятся в наблюдаемой Вселенной эти колебания создали плотные участки пространства, которые дали начало формированию галактик.

Андрей Линде, физик из Стэнфордского университета, говорит, что далеко за пределами космического горизонта, то есть за пределами наблюдаемой Вселенной, квантовые колебания могли создать области пространства с радикально отличающимися свойствами.

В этих невидимых нам частях космоса могут существовать частицы с другими массами, а фундаментальные силы природы могут сильно отличаться. Например, электроны могут быть намного тяжелее или гравитация может вести себя иначе. В таких местах жизнь может быть невозможна, говорит Линде.

Хотя космическая инфляция в наблюдаемой Вселенной прекратилась, она может продолжаться в других местах. Поэтому могут создаваться новые пузыри пространства с уникальными свойствами. Эти пузыри будут представлять собой разные Вселенные.

Для Линде и некоторых других физиков эта теория объясняет большую загадку в космологии: почему массы частиц и фундаментальные силы природы силы в нашей Вселенной кажутся идеально подходящими для жизни? Если существует мультивселенная, это не такое уж подозрительное совпадение. Среди множества Вселенных условия для жизни должны были где-то возникнуть.

Проверить эту идею, возможно, удастся. Если с нашей Вселенной столкнулась другая Вселенная, то это может оставить "шрам" на послесвечении Большого взрыва, то есть в реликтовом излучении. Физик Пол Халперн из Университета Святого Иосифа в Филадельфии говорит, что еще никто не обнаружил эти "шрамы".

Еще одна теория мультивселенной исходит из квантовой физики, которая утверждает, что частицы могут существовать в суперпозиции возможных состояний до того, как их состояние будет измерено.

По словам Халперна, когда происходит измерение свойств частицы, согласно квантовой физике, то все множественные возможные состояния коллапсируют в одной возможное состояние. Например, электрон, который мог бы существовать в разных местах, обнаруживается только в одном месте. Это немного странно, потому что для этого требуется, чтобы за электроном наблюдал человек, говорит Халперн. Если это правда, как же работала Вселенная до появления человека?

В 1957 году физик Хью Эверетт III предложил объяснение. Вместо того чтобы наблюдение приводило к коллапсу множества квантовых возможностей в один результат, возможно, все возможности существуют в параллельных реальностях. Например, наблюдатель разделяется на множество своих копий, каждая из которых видит электрон в разных местах. Но наблюдатели никогда не узнают друг о друге, ведь они живут в параллельных вселенных, говорит Халперн. Но эту теорию чрезвычайно сложно проверить.

Перспективы посещения других вселенных, если они существуют, столь же туманны. Гипотетические туннели в ткани пространства-времени, известные как червоточины, могли бы соединять разные реальности. Но физики не знают, возможно ли их создать. Но даже если это возможно, то для этого потребуется столько энергии и массы, что это выходит далеко за пределы возможностей современных технологий, говорит Халперн.

