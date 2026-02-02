Фізика вказує на те, що паралельні світи існують: чи можна туди потрапити

Існування паралельних світів може допомогти розкрити загадки нашого власного Всесвіту.

У фантастичних фільмах іноді можна побачити мультивсесвіт, тобто паралельне існування багатьох світів і реальностей, з копіями одних і тих самих персонажів. Сценаристи часто використовують мультивсесвіт, щоб або об'єднати героїв, або викликати їхнє протистояння. Але деяким фізикам подобається ідея мультивсесвіту з іншої причини. Існування безлічі паралельних світів може допомогти розгадати загадки нашого Всесвіту, пише ScienceNews.

Існує безліч теорій про те, як наш Всесвіт може вписатися у більшу сукупність реальностей. Дві з найпопулярніших виходять із космології та квантової механіки.

Незабаром після Великого вибуху наш Всесвіт пережив короткий період дуже швидкого розширення, який називається космічною інфляцією. У цей час крихітні квантові коливання в структурі Всесвіту розтягнулися до величезних розмірів. У тих частинах космосу, що знаходяться у спостережуваному Всесвіті, ці коливання створили щільні ділянки простору, які дали початок формуванню галактик.

Андрій Лінде, фізик зі Стенфордського університету, каже, що далеко за межами космічного горизонту, тобто за межами спостережуваного Всесвіту, квантові коливання могли створити області простору, що радикально відрізняються за властивостями.

У цих невидимих нам частинах космосу можуть існувати частинки з іншими масами, а фундаментальні сили природи можуть сильно відрізнятися. Наприклад, електрони можуть бути набагато важчими або гравітація може поводитися інакше. У таких місцях життя може бути неможливим, каже Лінде.

Хоча космічна інфляція у спостережуваному Всесвіті припинилася, вона може тривати в інших місцях. Тому можуть створюватися нові бульбашки простору з унікальними властивостями. Ці бульбашки будуть являти собою різні Всесвіти.

Для Лінде і деяких інших фізиків ця теорія пояснює велику загадку в космології: чому маси частинок і фундаментальні сили природи сили в нашому Всесвіті здаються ідеально придатними для життя? Якщо існує мультивсесвіт, це не такий вже й підозрілий збіг. Серед безлічі Всесвітів умови для життя повинні були десь виникнути.

Перевірити цю ідею, можливо, вдасться. Якщо з нашим Всесвітом зіткнувся інший Всесвіт, то це може залишити "шрам" на післясвітінні Великого вибуху, тобто в реліктовому випромінюванні. Фізик Пол Халперн з Університету Святого Йосипа у Філадельфії каже, що ще ніхто не виявив ці "шрами".

Ще одна теорія мультивсесвіту виходить із квантової фізики, яка стверджує, що частинки можуть існувати в суперпозиції можливих станів до того, як їхній стан буде виміряно.

За словами Халперна, коли відбувається вимірювання властивостей частинки, згідно з квантовою фізикою, то всі множинні можливі стани колапсують в один можливий стан. Наприклад, електрон, який міг би існувати в різних місцях, виявляється тільки в одному місці. Це трохи дивно, тому що для цього потрібно, щоб за електроном спостерігала людина, каже Халперн. Якщо це правда, як же працював Всесвіт до появи людини?

У 1957 році фізик Г'ю Еверетт III запропонував пояснення. Замість того щоб спостереження призводило до колапсу безлічі квантових можливостей в один результат, можливо, всі можливості існують у паралельних реальностях. Наприклад, спостерігач розділяється на безліч своїх копій, кожна з яких бачить електрон у різних місцях. Але спостерігачі ніколи не дізнаються один про одного, адже вони живуть у паралельних всесвітах, каже Халперн. Але цю теорію надзвичайно складно перевірити.

Перспективи відвідування інших всесвітів, якщо вони існують, настільки ж туманні. Гіпотетичні тунелі в тканині простору-часу, відомі як червоточини, могли б з'єднувати різні реальності. Але фізики не знають, чи можливо їх створити. Але навіть якщо це можливо, то для цього знадобиться стільки енергії і маси, що це виходить далеко за межі можливостей сучасних технологій, каже Халперн.

