NASA показало фотографію поверхні Марса вночі: моторошне видовище (фото)

Було б жахливо опинитися поодинці на Марсі вночі. Нічний час доби на Червоній планеті сильно відрізняється від земного.

Марсохід NASA Curiosity використовував світлодіодні лампи камери Mars Hand Lens Imager, розташованої на кінці роботизованого маніпулятора, щоб створити рідкісний нічний знімок поверхні Червоної планети, пише Futurism.

Ніч на Марсі триває трохи більше 12 годин. Завдяки тому, що Червона планета має схожий нахил осі із Землею, ночі там довші взимку і коротші влітку. Але вночі на Марсі панує практично повна темрява, адже там немає штучного освітлення, а в небі видно лише зірки. При цьому температура вночі на Марсі опускається навіть на екваторі до мінус 37 градусів за Цельсієм.

Марсохід Curiosity, який майже 14 років досліджує Марс, оснащений світлодіодними лампами на кінці свого роботизованого маніпулятора, що дає йому змогу висвітлювати, здавалося б, нескінченну темряву на Червоній планеті.

Світлодіодні лампи є частиною камери Mars Hand Lens Imager, розташованої на кінці маніпулятора Curiosity. Ця камера є однією з сімнадцяти камер, встановлених на марсоході, і може робити знімки в істинному кольорі з роздільною здатністю 1600 на 1200 пікселів. Вона оснащена як ультрафіолетовими, так і білими світлодіодними лампами, що дозволяє їй робити знімки вночі.

NASA показало один із таких нічних знімків, на якому видно отвір, просвердлений марсоходом у поверхні Марса. Цей моторошний вигляд інопланетного середовища є нагадуванням про те, що самотньому марсоходу доводиться стикатися з майже повною темрявою, досліджуючи Марс у пошуках ознак стародавнього життя.

Іноді вчені використовували світлодіодні лампи для сильно затінених ділянок поверхні вдень, таких як внутрішні поверхні пробурених марсоходом отворів. Раніше лампи використовувалися для вивчення шаруватості гірських порід з метою кращого розуміння їхнього складу. Однак у 2018 році Curiosity змінив спосіб буріння отворів через проблеми з буровою установкою, унаслідок чого нові дірки стали занадто шорсткими та запиленими, щоб розглянути будь-які деталі. Проте, нова діра, пробурена Curiosity була визнана досить гладкою для спроби визначення шарів гірської породи.

Цю діру було пробурено під час дослідження марсоходом Curiosity регіону, багатого геологічними утвореннями, званими коробчастими структурами, що перетинають поверхню протягом багатьох кілометрів і мають вигляд гігантських павутинок, якщо дивитися на них із космосу.

