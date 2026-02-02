Всесвіт зростав швидше, ніж припускали астрономи: виявлено унікальний об'єкт (фото)

Нове дослідження показало, що масивне скупчення галактик сформувалося набагато раніше після Великого вибуху, ніж вчені вважали можливим.

Астрономи з Гарвард-Смтсонівського центру астрофізики провели спостереження за допомогою космічних телескопів Вебб і Чандра, яке показало, що масивне скупчення галактик сформувалося набагато швидше, ніж передбачали моделі. Це скупчення галактик з'явилося вже через мільярд років після Великого вибуху. Учені ідентифікували щонайменше 66 потенційних галактик у скупченні, маса якого еквівалентна масі приблизно 20 трильйонів Сонць, пише anewz.

Астрофізики кажуть, що це скупчення галактик виявилося несподівано добре розвиненим як для часу його існування. Галактики в скупченні занурені в гало з гарячого газу, нагрітого до мільйонів градусів за Цельсієм, і всі вони пов'язані між собою темною матерією. Вчені називають це відкриття справжнім сюрпризом.

Настільки добре сформоване скупчення галактик, що існувало через мільярд років після Великого вибуху, кидає виклик існуючим космологічним моделям. Вважалося, що Всесвіт не був достатньо щільним для утворення скупчення такого масштабу в цей період його історії. До цього відкриття найбільш раннє відоме скупчення галактик подібного розміру з'явилося приблизно через 3 мільярди років після Великого вибуху.

Скупчення галактик, що формується, яке існувало вже через 1 мільярд років після Великого вибуху. Синім кольором показано рентгенівське випромінювання гарячого газу Фото: NASA

За словами астрофізиків, результати дослідження надають додаткові докази швидшого зростання структури Всесвіту, ніж передбачають сучасні космологічні моделі. Минулі відкриття несподівано яскравих молодих галактик і ранніх надмасивних чорних дір вказують на те саме.

Космічний телескоп Вебб виявив галактики всередині скупчення, а телескоп Чандра підтвердив рентгенівське випромінювання гарячого газу, що вказує на формування скупчення. За словами вчених, поєднання даних двох телескопів надає унікально потужний погляд на ранній Всесвіт.

Нове відкриття показує, що ранній Всесвіт міг перетворитися на добре організовану структуру набагато швидше, ніж передбачають стандартні моделі, що спонукає вчених переглянути те, як формувалися ранні великомасштабні структури в космосі.

