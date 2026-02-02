Вселенная росла быстрее, чем предполагали астрономы: обнаружен уникальный объект (фото)

Новое исследование показало, что массивное скопление галактик сформировалось гораздо раньше после Большого взрыва, чем ученые считали возможным.

Астрономы из Гарвард-Смтсоновского центра астрофизики провели наблюдение с помощью космических телескопов Уэбб и Чандра, которое показало, что массивное скопление галактик сформировалось намного быстрее, чем предсказывали модели. Это скопление галактик появилось уже через миллиард лет после Большого взрыва. Ученые идентифицировали по меньшей мере 66 потенциальных галактик в скоплении, масса которого эквивалентна массе примерно 20 триллионов Солнц, пишет anewz.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астрофизики говорят, что это скопление галактик оказалось неожиданно хорошо развитым как для времени его существования. Галактики в скоплении погружены в гало из горячего газа, нагретого до миллионов градусов по Цельсию, и все они связаны между собой темной материей. Ученые называют это открытие настоящим сюрпризом.

Настолько хорошо сформированное скопление галактик, существовавшее через миллиард лет после Большого взрыва, бросает вызов существующим космологическим моделям. Считалось, что Вселенная не была достаточно плотной для образования скопления такого масштаба в этот период ее истории. До этого открытия самое раннее известное скопление галактик подобного размера появилось примерно через 3 миллиарда лет после Большого взрыва.

Формирующееся скопление галактик, которое существовало уже через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Синим цветом показано рентгеновское излучение горячего газа Фото: NASA

По словам астрофизиков, результаты исследования предоставляют дополнительные доказательства более быстрого роста структуры Вселенной, чем предсказывают современные космологические модели. Прошлые открытия неожиданно ярких молодых галактик и ранних сверхмассивных черных дыр указывают на то же самое.

Космический телескоп Уэбб обнаружил галактики внутри скопления, а телескоп Чандра подтвердил рентгеновское излучение горячего газа, указывающее на формирование скопления. По словам ученых, сочетание данных двух телескопов предоставляет уникально мощный взгляд на раннюю Вселенную.

Новое открытие показывает, что ранняя Вселенная могла превратиться в хорошо организованную структуру гораздо быстрее, чем предсказывают стандартные модели, что побуждает ученых пересмотреть то, как формировались ранние крупномасштабные структуры в космосе.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили галактику, которая ставит под сомнение существующие представления о Вселенной.

Также астрономы смогли разгадать загадку одной из самых больших звезд во Вселенной, странное поведение которой поставило ученых в тупик, как уже писал Фокус.