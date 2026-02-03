NASA перенесло запуск исторической миссии "Артемида-2" на Луну: виноват водород

В NASA решили отложить до марта запуск космического корабля “Орион” с астронавтами на борту к Луне после того, как генеральная репетиция запуска ракеты Space Launch System была признана неудачной.

Во вторник, 3 февраля, неудачей завершилась генеральная репетиция запуска ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем "Орион" на вершине в рамках подготовки к старту исторической миссии "Артемида-2". Были выявлены проблемы во время заправки ракеты топливом, а потому запланированный старт 8 февраля не состоится. Новые даты запуска будут объявлены позже, но известно, что эта миссия может стартовать в марте, пишет Space.

NASA планировало запуск миссии "Артемида-2" 8 февраля, в рамках которой четыре астронавта отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю. Но космическое агентство США агентство перенесло запуск на март из-за выявленных проблем во время генеральной репетиции запуска ракеты Space Launch System.

В марте есть пять потенциальных дат запуска: 6, 7, 8,9 и 11 марта. Если запуск не состоится в марте, то есть еще даты в апреле: 1, 3, 4,5 6 и 30 апреля. NASA должно сообщить больше подробностей о генеральной репетиции запуска миссии "Артемида-2" и о том, когда же состоится исторический полет, вечером 3 февраля во время пресс-конференции. Но пока что март рассматривается как наиболее вероятный месяц для проведения новой репетиции запуска и старта миссии "Артемида-2".

Как уже писал Фокус, инженеры NASA заправили ракету Space Launch System сильно охлажденным жидким водородом и жидким кислородом. Двигатели ракеты работают на этом топливе. Но были выявлены утечки водорода. Хотя специалисты смогли устранить проблемы, в NASA приняли решение лучше подготовить ракету к старту, чтобы подобный инцидент не привел к катастрофе.

Возле Луны в последний раз побывали астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Они же были последними людьми, которые бродили по поверхности Луны Фото: NASA

Во время подготовки миссии "Артемида-1" в 2022 году также происходили такие же утечки жидкого водорода, поэтому миссия вместо весны стартовала в ноябре. Тогда космический корабль "Орион" без астронавтов облетел Луну и вернулся обратно.

Также в NASA сообщили, что были обнаружены не очень серьезные технические проблемы с кораблем "Орион", а также со связью во время репетиции. Это также повлияло на решение NASA отложить запуск миссии "Артемида-2" как минимум до марта.

Экипаж миссии "Артемида-2", Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кох и Джереми Хансен войдут в историю как первые люди, которые впервые с 1972 года побывали за пределами низкой околоземной орбиты. Астронавты, как уже писал Фокус, установят несколько рекордов во время путешествия к Луне.

Рид Уайсмен (внизу), Виктор Гловер (вверху), Кристина Кох (слева) и Джереми Хансен (справа) Фото: NASA

Экипаж лунной миссии с 21 января находился на карантине, но теперь выйдет из него, чтобы снова вернуться в условия карантина за пару недель до новой даты запуска миссии "Артемида-2".

Напоминаем, что возле Луны в последний раз побывали астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Они же были последними людьми, которые бродили по поверхности Луны. Возвращение на Луну астронавтов NASA должно состоятся в 2027 или в 2028 году в рамках миссии "Артемида-3".

