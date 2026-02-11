Так и не долетела до Земли: остаток "мертвой" кометы все еще находится где-то рядом (фото)

Спустя 6 лет после распада кометы астрономы продолжают искать ее остатки. Исследование предполагает, что огромный обломок кометы все еще может повторять траекторию разрушенного объекта.

Судьба кометы, которая, как предполагалось, пролетит мимо Земли на близком расстоянии, остается загадкой спустя 6 лет после ее разрушения рядом с Солнцем. Ученые считают, что часть кометы все еще продолжает путешествие по Солнечной системе. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

Комета C/2019 Y4 была впервые обнаружена в конце 2019 года. В начале 2020 года яркость кометы сильно увеличилась, и астрономы предсказывали, что, когда она пролетит на близком расстоянии от Земли в конце мая, ее можно будет увидеть невооруженным глазом в ночном небе.

Но во время сближения с Солнце в конце апреля 2020 года комета C/2019 Y4 комета была разрушена излучением и сильным нагревом Солнца. В результате образовались десятки обломков разного размера, и астрономы пытались понять, остался ли какой из крупных обломков целым, чтобы продолжить свое путешествие по Солнечной системе.

Комета C/2019 Y4 перед распадом Фото: Virtual Telescope

Наблюдения показали, что большая часть кометы превратилась в пыль. Но астрономы продолжали поиски каких-либо крупных обломков, но они оказались безрезультатными.

Но это не значит, что от кометы C/2019 Y4 ничего не осталось. Это может просто означать, что то, что осталось, меньше самого маленького фрагмента, который могли бы увидеть телескопы, то есть менее 500 метров в ширину, говорят авторы исследования.

Для астрономов распад кометы C/2019 Y4 предоставил редкую возможность наблюдать за разрушением кометы. Есть только три подтвержденных случая, что комета полностью была разрушена под влиянием тепла Солнца. Как и в случае с кометой C/2019 Y4 есть еще четыре предполагаемых распада кометы, но никто не знает, что произошло дальше. Возможно, сохранились какие-либо крупные фрагменты комет достаточно долго, чтобы покинуть внутреннюю часть Солнечной системы.

Распад кометы C/2019 Y4. Фотография космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Авторы исследования считают, что, возможно, обломок кометы C/2019 Y4 шириной менее 500 метров все еще продолжает путешествие по Солнечной системе, и возможно повторяет траекторию полета исходного объекта. То есть сейчас он летит на окраины Солнечной системы, туда где температура намного ниже, и этот обломок может сохраниться, а значит его можно будет обнаружить. Но будет сложно понять, что какое-то ледяное тело является обломком именно C/2019 Y4. Поэтому ученые считают, что необходимы более тщательные наблюдения за сближением комет с Солнцем, чтобы точно понять, что с ними происходит во время распада и какая их часть может продолжить существование.

По словам ученых, неопределенная судьба кометы C/2019 Y4 поднимает интригующий вопрос: сколько разрушенных комет действительно полностью разрушились, и могла ли какая-либо из них сохраниться с неактивным ядром?

