Земля стала обитаемой по чистой случайности: виноват всего один элемент

Ученые пришли к выводу, что жизнь на Земле существует благодаря большой удаче. Наша планета имеет правильный баланс химических элементов, чего многие другие каменистые планеты не имеют.

Земля сформировалась таким образом, что ей удалось сохранить два химических элемента, необходимых для жизни, фосфор и азот, благодаря удачному стечению обстоятельств. Без идеального баланса этих элементов многие каменистые планеты, похожие на Землю, могут казаться пригодными для жизни, но жизнь там не может существовать, считают ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для появления жизни нужны фосфор и азот

Для развития жизни на планете необходимы фосфор и азот в достаточном количестве. Фосфор жизненно важен для образования ДНК и РНК, которые хранят и передают генетическую информацию, а также для энергетического баланса клеток. Азот является важным компонентом белков, необходимых для образования и функционирования клеток.

По словам ученых, во время формирования каменистой планеты должно присутствовать достаточное количество фосфора и азота. Но для этого нужно правильное количество кислорода. Авторы исследования считают, что Земля во время формирования 4,6 миллиардов лет назад получила правильный баланс этих химических элементов, что позволило возникнуть жизни на нашей планете. И это можно считать настоящей удачей.

Когда формируются планеты, они часто частично или полностью расплавлены. По мере того, как тяжелые элементы опускаются вниз, образуя ядро, более легкие элементы остаются ближе к поверхности и образуют мантию и кору. На этом этапе количество кислорода играет решающую роль в определении того, будет ли существовать жизнь на планете или нет.

Удачное стечение обстоятельств для нашей планеты

Ученые считают, что уровень кислорода должен находиться в удивительно узком диапазоне, чтобы фосфор и азот оставались в мантии и коре каменистой планеты и могли быть доступными для развития жизни. Если кислорода слишком мало, то фосфор будет сливаться с тяжелыми металлами, такими как железо, и перемещаться в ядро. Если кислорода слишком много, то азот будет легче улетучиваться в космос. В любом из этих сценариев жизнь не сможет появиться на планете.

С помощью моделирования ученые определили, что Земля имеет необходимый уровень кислорода, чтобы жизнь могла появиться из-за доступности на поверхности фосфора и азота. То есть Земля смогла сохранить правильный баланс фосфора и кислорода для возникновения жизни.

Не все похожие на Землю планеты могут быть обитаемы

В то же время ученые считают, что не все каменистые планеты могут иметь такой правильный химический баланс, а значит не все они могут быть пригодными для жизни. До сих пор основное внимание ученые удаляли при поиске потенциально пригодных для жизни миров наличие на их поверхности жидкой воды. Даже если такая вода существует на поверхности другой каменистой планеты, это не обязательно означает, что там может существовать жизнь.

Количество кислорода в звездной системе, необходимое для образования планет, зависит от химического состава звезды, ведь все планеты в основном состоят из того же материала, что и их родная звезда. Поэтому изучение звезд может показать, могут ли существовать в других звездных системах обитаемые миры, говорят ученые.

Поэтому нужно искать звезды, которые максимально похожи на Солнце, ведь в этом случае каменистые планеты, которые вращаются вокруг них, также, по удачному стечению обстоятельств, могут получить необходимые условия для развития жизни, считают авторы исследования.

Как уже писал Фокус, потенциально обитаемым миром в Солнечной системе может быть один из главных спутников планеты Уран.

Также Фокус писал о том, что физики получили громкий сигнал из космоса. Оказалось, что Эйнштейн был прав, но что-то не так.