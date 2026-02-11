На самом краю Солнечной системы могут жить инопланетяне: где именно (фото)

На спутнике предпоследней планеты Солнечной системы, возможно существует подземный океан, и может быть даже внеземная жизнь.

Ученые пришли к выводу, что спутник Урана Миранада может быть водным и потенциально обитаемым миром. Этот холодный спутник может иметь под своей ледяной поверхностью большой океан из жидкой воды, который может быть пригодным для жизни. Ученые говорят, что они удивились результатам исследования, которое было опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Earth.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Уран – это седьмая и предпоследняя планета Солнечной системы, которая имеет 28 спутников разных размеров. Все они являются ледяными мирами, как и сам Уран, ведь находятся очень далеко от Солнца. Одним из шести главных спутников Урана является Миранда, диаметром всего 235 километров.

В первый и последний раз с близкого расстояния Миранду фотографировал космический аппарат NASA "Вояджер-2" в 1986 году. На изображениях ученые увидели очень неровную поверхность спутника Урана, которая покрыта трещинами, возвышенностями и кратерами. Считается, что рельеф спутника Урана был создан в результате гравитационного взаимодействия с другими спутниками ледяного гиганта, а также внутренним теплом ледяного мира.

Ученые создали новое моделирование внутренней структуры Миранды, чтобы выяснить, действительно, ли ее поверхность сформировалась под влиянием описанных выше факторов. Моделирование было создано на основе особенностей поверхности спутника Урана.

Одним из шести главных спутников Урана является Миранда, диаметром всего 235 километров Фото: NASA

Исследование показало, что гравитационное взаимодействие с другими спутниками Урана могло привести к повышению уровня внутреннего тепла Маринады. Это в свою очередь могло привести к образованию подземного глубокого океана из жидкой воды в далеком прошлом.

По словам ученых, результаты исследования их очень удивили, ведь они не ожидали найти признаки океана на таком далеком холодном мире. Исследование предполагает, что 100–500 миллионов лет назад на Миранде, вероятно, существовал подземный океан, глубиной не менее 100 километров. Он скрывался под ледяной корой толщиной не более 30 километров.

При этом диаметр Миранды всего 235 километров, а потому ученые говорят, что океан должен был занимать половину размера спутника. Но такого не предполагали даже самые смелые теории. Ученые пришли к выводу, что этот океан был на удивление очень теплым, ведь гравитационное взаимодействие с другими спутниками Урана позволяло создавать необходимое тепло для того, чтобы вода оставалась жидкой. Это значит, то Миранда может быть потенциально пригодным для жизни миром.

Сравнительные размеры Урана и шести его самых больших спутников. Слева направо: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон Фото: NASA

При этом ученые считают, что если бы подземный океан полностью замерз, то на поверхности Миранды можно было бы увидеть определенные особенности, которых сейчас нет. Поэтому есть большая вероятность, что подземный океан на Миранде все еще существует, но имеет меньший размер.

Ученые говорят, что нужны дополнительные данные, чтобы подтвердить, действительно ли океан на Миранде существует и если да, то может ли он быть пригодным для жизни.

По словам ученых, необходимо отправить космический аппарат к урану, который поможет раскрыть секреты его главных спутников, ведь и другие спутники, кроме Миранды, могут скрывать внутри подземный океан из жидкой воды.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на спутнике Юпитера находится мертвый океан. Спутник Юпитера Европа считается идеальным местом для поиска внеземной жизни, ведь там существует огромный подземный океан. Но одной воды недостаточно для существования жизни, нужна еще энергия. А ее, вероятно, не хватает, считают ученые.