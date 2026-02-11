На спутнике Юпитера плещется мертвый океан: что с ним не так

Спутник Юпитера Европа считается идеальным местом для поиска внеземной жизни, ведь там существует огромный подземный океан. Но одной воды недостаточно для существования жизни, нужна еще энергия. А ее, вероятно не хватает, считают ученые.

Ученые создали моделирование условий в подземном океане на спутнике Юпитера Европа и пришли к выводу, что энергии на морском дне для существования жизни, вероятно недостаточно. Это связано с тем, что дно океана, вероятно, не является активным и это ограничивает создание необходимой для поддержания жизни энергии. Тем не менее внеземная жизнь на Европе может существовать, но не на морском дне. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Earth.

Европа- это один из четырех главных спутников Юпитера, который немного меньше Луны, но есть доказательства, что под ледяной поверхностью этого мира скрывается океан, где жидкой воды примерно в 2 раза больше, чем в океанах на Земле. Существуют предположения, что в этом океане есть условия для развития внеземной жизни, в частности она может существовать на морском дне, как это делают микробы на Земле.

На нашей планете движение литосферных плит раскалывают кору под океанами и поддерживает циркуляцию морской воды, изменяя минералы и высвобождая химическую энергию. Этот процесс питает гидротермальные источники, где горячая, богатая химическими веществами вода просачивается в океан и поддерживает процветание сообщества микробов. Но на Европе нет активного движения плит, как показывают расчеты, а значит любой внеземной жизни на спутнике Юпитера нужен другой источник энергии.

Ученые подсчитали, что ядро Европы уже миллиарды лет не выделяет необходимого тепла и энергии, чтобы создать тектонические движения и геологические образования, необходимые для поддержания жизни. То есть в океане нет необходимой внутренней энергии. Без нее океан не может наполняться химическими веществами для поддержания процветания микробной жизни. Это значит, что, вероятно, на морском дне на Европе никакой жизни нет.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Ученые также рассчитали гравитационное влияние Юпитера, которое может быть достаточно сильным, чтобы поддерживать геологическую активность на Европе. Гравитационное притяжение создает приливный нагрев. Но он не настолько сильный, чтобы вызвать какую-либо значительную геологическую активность на дне океана на Европе.

В то же время ученые считают, что некоторая геологическая активность может происходить прямо под ледяной оболочкой Европы, толщиной примерно 20 километров. Это значит, что некоторые процессы могут создавать необходимую энергию для поддержания внеземной жизни. Если она существует, то в верхней части подземного океана, максимально близко к ледяной оболочке Европы.

Космический аппарат Europa Clipper, запущенный в октябре 2024 года, сейчас находится на пути к Юпитеру. Он выйдет на орбиту вокруг планеты в апреле 2030 года и начнет исследование Европы весной 2031 года. Его приборы смогут показать, есть ли признаки существования жизни в океане на Европе или нет.

Ученые считают, что наиболее вероятные источники химической энергии на Европе, необходимые для жизни, скрываются в нижней части ледяной оболочки спутника Юпитера, где происходит обмен веществ с подземным океаном.

