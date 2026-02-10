Аминокислоты в астероиде Бенну: на окраинах Солнечной системы произошло невозможное

Ученые выяснили, что важнейшие строительные блоки жизни могут образоваться в совершенно иных условиях, чем предполагалось.

Результаты исследования меняют представление ученых о том, каким образом как происходит создание строительных блоков жизни в космосе. Ученые пришли к выводу, что для образования аминокислот, обнаруженных в образцах астероида Бенну, не требовалась теплая жидкая вода. Раньше считалось, что это необходимое условие. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, аминокислоты сыграли важнейшую роль в зарождении жизни на Земле. Считается, что жизнь в том виде, в котором мы ее знаем началась именно с этих строительных блоков.

Аминокислоты ранее были обнаружены в образцах астероида Бенну, доставленных на Землю аппаратом OSIRIS-REx в 2023 году. Как эти аминокислоты, молекулы, создающие белки и пептиды в ДНК, образовались в космосе, оставалось загадкой. Теперь же ученые выяснили, что они могли возникнуть в холодной, наполненной космической радиацией среде на окраинах Солнечной системы около 4,6 миллиардов лет назад.

По словам ученых, это открытие показывает, что некоторые аминокислоты образовались в космосе иначе, чем считалось и это исследование меняет понимание их происхождения. Если раньше считалось, что для образования таких аминокислот необходима тепла жидкая вода, то результаты исследования показывают, что строительные блоки жизни в космосе могут быть созданы в разных условиях.

Ученые сосредоточили свое внимание на изучении глицина, простейшей аминокислоте, которая служит одним из основных строительных блоков жизни, которая была обнаружена в составе Бенну.

Изученный образец астероида Бенну Фото: phys.org

Аминокислоты соединяются вместе, образуя белки, которые выполняют почти все биологические функции: от построения клеток до запуска химических реакций. Обнаружение глицина в составе астероидов или комет предполагает, что некоторые из основных компонентов жизни могли образоваться в космосе и быть доставлены на Землю.

Ранее основной гипотезой образования глицина был синтез, в ходе которого цианистый водород, аммиак и альдегиды вступают в реакцию в присутствии теплой жидкой воды. Но результаты исследования показывают, что глицин в образцах астероида Бенну возник в замерзшем льду, подвергшемся воздействию радиации во внешней части Солнечной системы в самом начале ее существования.

Это открытие подтверждает идею о том, что основные компоненты жизни могли образоваться в удивительно суровых условиях, прежде чем попасть на Землю, что дало начало зарождению жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Если строительные блоки жизни могут образовываться в холодной радиоактивной среде, то Вселенная может быть более наполненной жизнью, чем можно себе представить.

Как уже писал Фокус, ученые нашли доказательство того, что Марс в прошлом мог быть обитаемой планетой.

Также Фокус писал о том, что в феврале 2026 года шесть планет Солнечной системы соберутся на парад. Очень редко можно увидеть, как сразу шесть планет выстраиваются в ряд на ночном небе. Но именно такое редкое зрелище можно будет наблюдать совсем скоро.