На Марсе обнаружены убедительные доказательства существования жизни: что известно

Согласно новому исследованию, известные небиологические процессы не могут объяснить огромного наличия органических соединений, обнаруженных марсоходом NASA на Марсе.

Ученые говорят, что органические молекулы, обнаруженные марсоходом Curiosity, слишком распространены, чтобы их можно было объяснить каким-либо известным не биологическим процессом. Поэтому ученые предполагают, что эти органические молекулы могли быть созданы живыми организмами на Марсе. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет IFLScience.

В прошлом году ученые объявили об обнаружении самых крупных органических молекул среди всех обнаруженных на Марсе. Их нашел марсоход NASA Curiosity в типе осадочных пород, называемых аргиллитами. Эти органические молекулы, состоящие из углерода и водорода, называются длинноцепочечные алканы. Известно, что их могут создавать живые организмы, но также они могут быть созданы в результате химических реакций, не требующих живых организмов.

По оценкам ученых, органические молекулы имеют возраст примерно 3,7 миллиарда лет, а в это время, как считается, Марс был влажным и теплым миром, где могла процветать жизнь. Хотя существуют небиологические способы образования молекул, подобных тем, что содержатся в аргиллите, они, вероятно, не оставили бы такого количества. Авторы нового исследования пришли к выводу, что очень высокая концентрация алканов в аргиллите не может быть объяснена не биологическими источниками.

Согласно исследованию, метеориты и космическая пыль, а также атмосферные процессы не могли создать в осадочных породах такое количество органического материала. При этом как показывает исследование количество органических молекул в осадочных породах на Марсе очень похоже на количество таких же молекул в горных породах, возрастом несколько миллионов лет, обнаруженных на Земле.

Учитывая то, что алканы обнаружены в таком количестве на Земле, поскольку были созданы живыми организмами, ученые предполагают, что на Марсе могло произойти то же самое. Это значит, что на древняя марсианская жизнь могла создать эти органические молекулы.

Хотя это достаточно убедительное доказательство, которое дополняет несколько других открытий марсоходов NASA, ученые говорят, что пока рано заявлять о том, что на Марсе действительно существовала жизнь. Нужно получить еще больше доказательств.

