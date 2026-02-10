На Марсі виявлено переконливі докази існування життя: що відомо

Згідно з новим дослідженням, відомі небіологічні процеси не можуть пояснити величезної наявності органічних сполук, виявлених марсоходом NASA на Марсі.

Учені кажуть, що органічні молекули, виявлені марсоходом Curiosity, надто поширені, щоб їх можна було пояснити будь-яким відомим не біологічним процесом. Тому вчені припускають, що ці органічні молекули могли бути створені живими організмами на Марсі. Дослідження опубліковано в журналі Astrobiology, пише IFLScience.

Минулого року вчені оголосили про виявлення найбільших органічних молекул серед усіх виявлених на Марсі. Їх знайшов марсохід NASA Curiosity в типі осадових порід, які називаються аргілітами. Ці органічні молекули, що складаються з вуглецю і водню, називаються довголанцюгові алкани. Відомо, що їх можуть створювати живі організми, але також вони можуть бути створені в результаті хімічних реакцій, які не потребують живих організмів.

За оцінками вчених, органічні молекули мають вік приблизно 3,7 мільярда років, а в цей час, як вважається, Марс був вологим і теплим світом, де могло процвітати життя. Хоча існують небіологічні способи утворення молекул, подібних до тих, що містяться в аргіліті, вони, ймовірно, не залишили б такої кількості. Автори нового дослідження дійшли висновку, що дуже висока концентрація алканів в аргіліті не може бути пояснена не біологічними джерелами.

Згідно з дослідженням, метеорити і космічний пил, а також атмосферні процеси не могли створити в осадових породах таку кількість органічного матеріалу. При цьому, як показує дослідження, кількість органічних молекул в осадових породах на Марсі дуже схожа на кількість таких самих молекул у гірських породах, віком кілька мільйонів років, виявлених на Землі.

З огляду на те, що алкани виявлені в такій кількості на Землі, оскільки були створені живими організмами, вчені припускають, що на Марсі могло статися те ж саме. Це означає, що давнє марсіанське життя могло створити ці органічні молекули.

Хоча це досить переконливий доказ, який доповнює кілька інших відкриттів марсоходів NASA, науковці кажуть, що поки що зарано заявляти про те, що на Марсі справді існувало життя. Потрібно отримати ще більше доказів.

