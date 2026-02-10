Астронавт NASA з космосу сфотографував солоне "серце" на Землі (фото)

На фотографії зображено вражаюче рожеве солоне озеро у формі серця в Аргентині. NASA присвятило цю фотографію Дню святого Валентина.

NASA показало знімок, зроблений неназваним астронавтом з борту Міжнародної космічної станції (МКС), який присвячений Дню святого Валентина. Річ у тім, що на фотографії показано рожеве солоне озеро у формі серця, яке розташоване в Аргентині, пише Live Science.

Salinas Las Barrancas — це неглибоке солоне озеро, яке розташоване в рівнинній частині Аргентини в провінції Буенос-Айрес. Дно озера має ширину близько 10 кілометрів у найширшому місці, і воно регулярно наповнюється водою після сильних дощів. Але вода швидко випаровується через інтенсивне сонячне світло в цьому регіоні, оголюючи багаті на кристали солі соляні рівнини, де видобуває сіль місцеве населення.

На цій фотографії озеро виглядає майже порожнім через свій світло-рожевий відтінок, який є результатом дисбалансу між водоростями Dunaliella salina, що процвітають у більшості солоних озер Землі, та іншими мікроорганізмами у воді.

За словами вчених, у сезони дощів рівень солоності знижується, тому що в озері більше води. Коли солі менше, водорості Dunaliella salina виживають, і подібні солоні озера виглядають коричнево-червоними. У посушливий сезон вода стає дуже солоною. Водорості Dunaliella salina гинуть і їхнє місце займають бактерії. Тоді вода стає рожевою.

Місцеві жителі двічі на рік, у перервах між сезонами дощів, видобувають до 330 000 тонн солі на соляних рівнинах. Видобуток солі залишиться прибутковим у цьому районі протягом приблизно 5000 років, згідно з оцінками вчених.

Висока солоність озера Salinas Las Barrancas означає, що там мало що може вижити. Але по берегах озера росте деяка стійка до солі рослинність.

Тут також мешкають барвисті птахи, зокрема яскраво-жовті кардинали (Gubernatrix cristata) і яскраво-рожеві чилійські фламінго (Phoenicopterus chilensis). Ці птахи харчуються дрібними ракоподібними, багатими на каротиноїди. Це органічні пігменти, що створюються рослинами, водоростями і бактеріями.

Ці каротиноїди надходять з водоростей Dunaliella salina, якими харчуються ракоподібні, і природним чином виробляють як червоні, так і жовті пігменти. Без цих пігментів у раціоні з народження обидва види птахів мали б інше забарвлення: жовті кардинали від початку червоні, а фламінго народжуються сірувато-білими.

