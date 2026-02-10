На МКС не вистачає астронавтів: NASA відклало запланований політ на орбітальну станцію (фото)

Поки що місія Crew-12 може бути відправлена на Міжнародну космічну станцію 12 лютого, якщо дозволять погодні умови. Але ця дата не остаточна.

Уже майже місяць на борту Міжнародної космічної станції (МКС) перебуває лише 3 астронавти і це мінімально можливий екіпаж для орбітального аванпосту. Для того, щоб довести кількість членів екіпажу до стандартної для МКС, тобто семи осіб, у космос потрібно відправити астронавтів місії Crew-12. Але запуск перенесли і може він буде відкладений знову, пише Space.

Місія Crew-12 охоплює таких астронавтів: Джессіка Меїр і Джек Гетевей з NASA, Софі Адено з Європейського космічного агентства і росіянин Андрій Федяєв. На борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon вони мають вирушити на орбіту за допомогою ракети Falcon 9 зі стартового майданчика в Космічному центрі NASA імені Кеннеді в штаті Флорида. Ці астронавти мають стати новими членами екіпажу МКС.

Екіпаж місії Crew-12. Зліва направо: Андрій Федяєв, Джессіка Меїр, Джек Гетевей, Софі Адено Фото: solar-system

Спочатку запуск Crew-12 був запланований на 11 лютого, але тепер перенесений на 12 лютого через несприятливі погодні умови. Згідно з метеопрогнозом, у районі запуску існує зона низького тиску з дуже сильним вітром. Це створює небезпеку для екіпажу. Але погода залишається несприятливою, а тому запланований на 12 лютого запуск на МКС може бути знову відкладений, згідно із заявою NASA.

Представники NASA заявили, що все готово до запуску, але потрібно, щоб погода дозволила це зробити.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на вершині готова до запуску місії Crew-12 Фото: SpaceX

Місія Crew-12 має велике значення для продовження стабільної роботи МКС, де зараз залишилося лише 3 астронавти з необхідного екіпажу в 7 осіб. Мінімальний екіпаж на орбітальній станції перебуває з 15 січня, коли NASA здійснило першу в історії МКС медичну евакуацію екіпажу, як уже писав Фокус. Четверо астронавтів місії Crew-12 завершили свою роботу на орбіті на місяць раніше запланованого терміну через неназвану хворобу в одного з членів екіпажу.

Можливо, ситуацію із запуском Crew-12 також ускладнюють інші запуски ракет і випробування, заплановані на мисі Канаверал. Нагадуємо, що на іншому стартовому майданчику перебуває ракета NASA Space Launch System, де інженери продовжують вирішувати проблему з витоком палива, що призвела до перенесення історичної пілотованої місячної місії "Артеміда-2", як уже писав Фокус. Згідно з повідомленням NASA, якщо всі проблеми будуть вирішені, то перший політ астронавтів до Місяця за 54 роки відбудеться вже 6 березня.

У NASA заявили, що поки що немає конфліктів між різними місіями, а тому є надія на те, що новий екіпаж незабаром вирушить на МКС.

