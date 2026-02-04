SpaceX зупинила запуски ракети Falcon 9: це проблема для МКС, де терміново потрібні люди

Черговий політ у космос ракети-носія Falcon 9 пройшов не зовсім за планом. Таким чином запланований на 11 лютого запуск астронавтів місії Crew-12 на Міжнародну космічну станцію (МКС) може не відбутися вчасно.

Компанія SpaceX тимчасово призупинила запуски своєї ракети-носія Falcon 9, яка має вивести на орбіту чотирьох астронавтів уже наступного тижня. Ця місія дуже важлива для NASA, адже на МКС не вистачає екіпажу для повноцінної роботи, пише Space.

У понеділок, 2 лютого, ракета Falcon 9, як і планувалося, вивела на низьку навколоземну орбіту 25 супутників Starlink компанії SpaceX. Однак після розгортання супутників у космосі, верхній ступінь ракети не зміг виконати маневр спуску з орбіти, який був призначений для її контрольованого руйнування в атмосфері Землі. У SpaceX повідомили, що через це довелося призупинити заплановані на найближчий час запуски Falcon 9, доки не буде визначено причину аномалії.

Falcon 9 — це найбільш використовувана для запусків у космос ракета у світі. У 2025 році вона здійснила рекордні 165 польотів. При тому тільки один політ не був визнаний повністю успішним. 3 березня минулого року Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутники Starlink, але її перший ступінь після приземлення на посадковий майданчик в океані перекинувся і був знищений. Тоді SpaceX призупинила запуски ракети Falcon 9 на тиждень, поки тривало розслідування причин аварії.

Неясно, як довго триватиме нова перерва в запусках Falcon 9. І SpaceX, і NASA, безсумнівно, сподіваються, що проблему буде вирішено найближчим часом. Річ у тім, що на 11 лютого заплановано дуже важливий політ астронавтів місії Crew-12 на МКС. Астронавти мають полетіти на орбіту на ракеті Falcon 9.

Запуск місії Crew-12 спочатку мав відбутися 15 лютого, але в NASA змінили дату, щоб четверо астронавтів якомога раніше потрапили на орбітальну станцію і на МКС знову було 7 осіб екіпажу.

Із 15 січня, коли чотири астронавти місії Crew-11 покинули МКС (на місяць раніше запланованого терміну) під час першої в історії медичної евакуації з орбітальної станції, на МКС працює мінімальний екіпаж із трьох осіб.

У NASA заявили, що уважно стежать за перебігом розслідування причин аномалії, що виникла у ракети Falcon 9, але рішення про те, чи відбудеться запуск Crew-12 за тиждень, буде ухвалено за підсумками розслідування.

Хоча верхній ступінь ракети Falcon 9 не увійшов в атмосферу 2 лютого контрольованим чином, все ж він здійснив маневр, який дозволив йому швидко увійти в атмосферу Землі та згоріти.

