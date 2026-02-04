SpaceX остановила запуски ракеты Falcon 9: это проблема для МКС, где срочно нужны люди

Очередной полет в космос ракеты-носителя Falcon 9 прошел не совсем по плану. Таким образом запланированный на 11 февраля запуск астронавтов миссии Crew-12 на Международную космическую станцию (МКС) может не состоятся вовремя.

Компания SpaceX временно приостановила запуски своей ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту четырех астронавтов уже на следующей неделе. Эта миссия очень важна для NASA, ведь на МКС не хватает экипажа для полноценной работы, пишет Space.

В понедельник, 2 февраля, ракета Falcon 9, как и планировалось, вывела на низкую околоземную орбиту 25 спутников Starlink компании SpaceX. Однако после развертывания спутников в космосе, верхняя ступень ракеты не смогла выполнить маневр спуска с орбиты, который был предназначен для ее контролируемого разрушения в атмосфере Земли. В SpaceX сообщили, что из-за этого пришлось приостановить запланированные на ближайшее время запуски Falcon 9, пока не будет определена причина аномалии.

Falcon 9 — это самая используемая для запусков в космос ракета в мире. В 2025 году она совершила рекордные 165 полетов. При том только один полет не был признан полностью успешным. 3 марта прошлого года Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники Starlink, но ее первая ступень после приземления на посадочную площадку в океане перевернулась и была уничтожена. Тогда SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 на неделю, пока шло расследование причин аварии.

Неясно, как долго продлится новый перерыв в запусках Falcon 9. И SpaceX, и NASA, несомненно, надеются, что проблема будет решена в ближайшее время. Дело в том, что на 11 февраля запланирован очень важный полет астронавтов миссии Crew-12 на МКС. Астронавты должны полететь на орбиту на ракете Falcon 9.

Запуск миссии Crew-12 изначально должен был состоятся 15 февраля, но в NASA изменили дату, чтобы четверо астронавтов как можно раньше попали на орбитальную станцию и на МКС снова было 7 человек экипажа.

С 15 января, когда четыре астронавта миссии Crew-11 покинули МКС ​(на месяц раньше запланированного срока) в ходе первой в истории медицинской эвакуации с орбитальной станции, на МКС работает минимальный экипаж из трех человек.

В NASA заявили, что внимательно следят за ходом расследования причин аномалии, возникшей у ракеты Falcon 9, но решение о том, состоится ли запуск Crew-12 через неделю, будет принято по итогам расследования.

Хотя верхняя ступень ракеты Falcon 9 не вошла в атмосферу 2 февраля контролируемым образом, все же она совершила маневр, который позволил ее быстро войти в атмосферу Земли и сгореть.

