Таємниця втраченого радянського апарату на Місяці: астрономи наблизилися до розгадки (фото)

Космічний апарат "Луна-9" став першим в історії, який здійснив м'яку посадку на поверхню Місяця в 1966 році. Але всі ці роки ніхто не знає, де саме це сталося.

60 років перший в історії космічний апарат, який здійснив успішну посадку на поверхню Місяця, вважався зниклим безвісти. Тепер же вчені наблизилися до вирішення давньої космічної загадки. За допомогою алгоритму машинного навчання вони змогли визначити потенційні місця посадки радянського апарату "Луна-9". Скоро ці дані будуть перевірені на Місяці. Дослідження опубліковано в журналі npj Space Exploration, пише Popular Science.

3 лютого 1966 року радянський космічний апарат "Луна-9" назавжди увійшов в історію. Це був перший людський апарат, який здійснив м'яку посадку на Місяці. Він уперше передав на Землю фотографії поверхні Місяця. Хоча апарат "Луна-9" працював лише 3 дні, він передав на Землю велику кількість дуже цінних даних, які допомогли в реалізації подальших місячних місій.

"Луна-9". Модель у натуральну величину Фото: Wikipedia

Але протягом 60 років вчені не знали точного місця посадки "Луна-9". Частково це пов'язано із застарілими розрахунками, а також з унікальним методом посадки космічного апарата. Перед приземленням він маневрував і кілька разів відскакував від поверхні і тільки потім здійснив м'яку посадку на Місяці. Таким чином з'явилася одна з відомих космічних загадок: де насправді приземлився апарат "Луна-9"?

Після того, як місія "Луна-9" завершилася, в радянській газеті "Правда" було опубліковано передбачувані координати місця посадки космічного апарату. Відтоді його точне місце розташування залишалося предметом суперечок.

Перша в історії фотографія поверхні Місяця, яку надіслав апарат "Луна-9" Фото: Wikipedia

У 2009 році апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця, зробив зображення поверхні супутника Землі, щоб знайти місце посадки "Луна-9". Виявилося, що апарат "Луна-9" знаходиться не там, де повинен бути. Вчені припустили, що місце посадки розташоване на відстані кількох кілометрів від передбачуваних координат. Таким чином апарат "Луна-9" так і не був виявлений.

Тепер же вчені створили алгоритм машинного навчання YOLO-ETA для того, щоб розкрити таємницю місця розташування "Луна-9". Алгоритм навчили розпізнавати особливості на поверхні Місяця, які виникають під час посадки космічних апаратів на основі зображень Lunar Reconnaissance Orbiter.

Після цього вчені дали завдання ШІ вивчити зображення області на поверхні Місяця розміром 5 на 5 кілометрів навколо зазначених у 1966 році координат, де може перебувати зниклий безвісти апарат "Луна-9". У підсумку вчені виявили кілька потенційних місць посадки радянського апарату. У кожному з цих місць були помічені потенційні ознаки штучного впливу посадкового апарату на місячну поверхню.

Учені виявили кілька потенційних місць посадки радянського апарату "Луна-9" Фото: Popular Science

Вчені вже скоро зможуть з'ясувати, чи вірні їхні припущення. Індійський орбітальний апарат "Чандраян-2" має пролетіти над цим районом Місяця в березні 2026 року. Астрономи сподіваються за допомогою його зображень виявити космічний апарат "Луна-9", що покладе край 60-річній загадці.

