Тайна потерянного советского аппарата на Луне: астрономы приблизились к разгадке (фото)

Космический аппарат “Луна-9” стала первым в истории, который совершил мягкую посадку на поверхность Луны в 1966 году. Но все эти годы никто не знает, где именно это произошло.

60 лет первый в истории космический аппарат, совершивший успешную посадку на поверхность Луны, считался пропавшим без вести. Теперь же ученые приблизились к решению давней космической загадки. С помощью алгоритма машинного обучения они смогли определить потенциальные места посадки советского аппарата "Луна-9". Скоро эти данные будут проверены на Луне. Исследование опубликовано в журнале npj Space Exploration, пишет Popular Science.

В 3 февраля 1966 года советский космический аппарат "Луна-9" навсегда вошел в историю. Это был первый человеческий аппарат, совершивший мягкую посадку на Луне. Он впервые передал на Землю фотографии поверхности Луны. Хотя аппарат "Луна-9" работал всего 3 дня он передал на Землю большое количество очень ценных данных, которые помогли в реализации дальнейших лунных миссий.

"Луна-9". Модель в натуральную величину Фото: Wikipedia

Но в течение 60 лет ученые не знали точное место посадки "Луна-9". Частично это связано с устаревшими расчетами, а также с уникальным методом посадки космического аппарата. Перед приземлением он маневрировал и несколько раз отскакивал от поверхности и только затем совершил мягкую посадку на Луне. Таким образом появилась одна из известных космических загадок: где на самом деле приземлился аппарат "Луна-9"?

После того, как миссия "Луна-9" завершилась в советской газете "Правда" были опубликованы предполагаемые координаты места посадки космического аппарата. С тех пор его точное местоположение оставалось предметом споров.

Первая в истории фотография поверхности Луны, которую прислал аппарат "Луна-9" Фото: Wikipedia

В 2009 году аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны сделал изображения поверхности спутника Земли, чтобы найти место посадки "Луна-9". Оказалось, что аппарат "Луна-9" находится не там, где должен быть. Ученые предположили, что место посадки находится на расстоянии нескольких километров от предполагаемых координат. Таким образом аппарат "Луна-9" так и не был обнаружен.

Теперь же ученые создали алгоритм машинного обучения YOLO-ETA для того, чтобы раскрыть тайну местоположения "Луна-9". Алгоритм обучили распознавать особенности на поверхности Луны, которые возникают при посадке космических аппаратов на основе изображений Lunar Reconnaissance Orbiter.

После этого ученые дали задание ИИ изучить изображения области на поверхности Луны размером 5 на 5 километров вокруг указанных в 1966 году координат, где может находиться пропавший без вести аппарат "Луна-9". В итоге ученые обнаружили несколько потенциальных мест посадки советского аппарата. В каждом из этих мест были замечены потенциальные признаки искусственного воздействия посадочного аппарата на лунную поверхность.

Ученые обнаружили несколько потенциальных мест посадки советского аппарата "Луна-9" Фото: Popular Science

Ученые уже скоро смогут выяснить, верны ли их предположения. Индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2" должен пролететь над этим районом Луны в марте 2026 года. Астрономы надеются с помощью его изображений обнаружить космический аппарат "Луна-9", что положит конец 60-летней загадке.

