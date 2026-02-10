У Starlink проблемы: компания Илона Маска строит мощный ускоритель частиц

Ускоритель частиц от компании SpaceX будет служить чрезвычайно важной цели.

Солнце постоянно выпускает поток заряженных частиц в космос. Эти частицы при встрече с Землей вызывают магнитную бурю и полярное сияние. В то же время эти частицы представляют собой большую проблему для спутников на орбите, ведь они наносят серьезный ущерб бортовой электронике спутников, и таким образом те могут прекратить работу раньше срока. Для того, чтобы улучшить защиту своих спутников, а также космических кораблей и ракет, компания SpaceX строит свой собственный ускоритель частиц, пишет Futurism.

Ускоритель частиц от SpaceX представляет собой циклотрон, который может ускорять отдельные протоны почти до скорости света. Это позволит изучать как космическая радиация влияет на космические аппараты, включая спутники Starlink, а также корабли и ракеты компании, владельцем которой является Илон Маск.

Согласно заявлению SpaceX, циклотрон будет размещен в штате Флорида и будет иметь мощность 230 мегаэлектронвольт (МэВ). МэВ — это единица измерения кинетической энергии, которую может получить одна частица.

Циклотроны используют магнитное поле для искривления траектории заряженных частиц в круговую форму, что позволяет ускорять их до высоких энергий. Идея состоит в том, чтобы облучать этими частицами определенные материалы, имитируя воздействие космической радиации на Земле. Цель состоит в изучении того, как бортовая электроника космических аппаратов реагирует на бомбардировку высокоэнергетическими частицами, чтобы улучшить ее защиту от негативного влияния этих частиц в космосе.

В частности, компания SpaceX хочет улучшить защиту электроники своих спутников Starlink, которые вращаются вокруг Земли, а также космических кораблей и ракет, которые используются для запуска на околоземную орбиту, и тех, которые будут использоваться для миссий на Луну и Марс.

Циклотрон SpaceX будет довольно мощным, но его мощность будет меньше, чем у кольцевого циклотрона в Институте Пауля Шеррера в Швейцарии, который может создавать поток частиц с энергией 590 МэВ. Самый большой в мире ускоритель частиц под названием Большой адронный коллайдер не является циклотроном. Это синхротрон, другой тип ускорителя частиц.

Спутники Starlink уже столкнулись с разрушительным воздействием космической погоды, особенно во время солнечных бурь. Было обнаружено, что эти всплески электромагнитной активности на орбите сокращают срок службы спутников, заставляя их сходить с околоземной орбиты гораздо раньше, чем ожидалось.

За пределами околоземной орбиты условия становятся еще более экстремальными. Космические корабли подвергаются полному воздействию космической радиации и это серьезная проблема для миссий в дальний космос, как беспилотных, так и с астронавтами.

