Сандалии Тутанхамона: обувь возрастом 3300 лет позволяла фараону топтать своих врагов (фото)

Среди многих сандалий, обнаруженных в гробнице Тутанхамона, есть пара, стельки которых были украшены изображениями врагов юного фараона Древнего Египта.

Тутанхамон является одним из самых известных фараонов Древнего Египта, хотя при жизни он был не самым могущественным правителем и завоевателем. Своей славой он обязан тому, что его гробница оказалась единственной, которую не смогли полностью разграбить. Фараон Тутанхамон правил Древним Египтом с 1332 по 1323 годы до нашей эры и умер в возрасте 18–19 лет. В его гробнице среди многих пар обуви выделяется пара сандалий, созданная, как считается, в 1330 году до нашей эры, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Когда британский археолог Говард Картер проводил раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году, он обнаружили тысячи артефактов, захороненных вместе с юным фараоном. Среди десятков пар обуви, которую должен был носить Тутанхамон в загробной жизни, выделялась одна пара кожаных сандалий. Изображение побежденных врагов на стельках сандалий делает их уникальными.

Размер этих сандалий составляет 28,4 на 9,2 сантиметра, что примерно соответствует 44 мужскому размеру ноги. Картер обнаружил эти сандалии под корзиной в гробнице. Однако неясно, было ли это их первоначальное местонахождение, поскольку многие предметы были перемещены, а некоторые украдены в древности.

Погребальная маска фараона Тутанхамона Фото: Wikimedia Commons

Сандалии были сделаны из дерева и покрыты шпоном из коры, кожей и кусочками золотой фольги поверх слоя белой краски. На каждой сандалии изображены два человека, связанные лотосом и папирусом. Каждая сандалия также имеет восемь луков, четыре у пальцев ног и четыре у пятки, а также ремешок в форме лука. Вместе они составляли Девять луков, коллективный символ врагов Египта. Число Девяти луков и ассоциируемых с ними народов постоянно менялось в зависимости от внешнеполитической обстановки. Подробный список народов, входящих в понятие, пока не установлен.

Среди десятков пар обуви, которую должен был носить Тутанхамон в загробной жизни, выделялась одна пара кожаных сандалий. Изображение побежденных врагов на стельках сандалий делает их уникальными Фото: Live Science

Изображения Девяти луков часто встречаются на полу в древнеегипетских храмах и гробницах фараонов, а также у основания статуй правителей Древнего Египта. Это обозначало, что фараон топчет своих врагов.

Уникальные сандалии Тутанхамона выставлены в Египетском музее в Каире. На информационной карточке отмечается, что связанные пленники символизируют власть Тутанхамона, а Девять луков расположены так, что ноги царя наступают на них, символизируя превосходство фараона над врагами Египта.

Когда была обнаружена мумия Тутанхамона, выяснилось, что на нем были блестящие золотые сандалии и золотые накладки на пальцы ног. Однако неизвестно, носил ли Тутанхамон какие-либо из найденных в его гробнице сандалий при жизни, или же они были изготовлены специально для его загробной жизни.

Как уже писал Фокус, несмотря на то, что мумия фараона Тутанхамона была обнаружена более 100 лет назад, общественность продолжает узнавать новые подробности раскопок, часть из которых по-настоящему жуткая.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Венере огромный подземный туннель. Это открытие дополняет растущее количество доказательств, ставящих под сомнение предположение о том, что Венера является мертвым миром в геологическом плане