На Венере обнаружен подземный туннель: что известно об этой структуре

Лавовые трубки существуют на Земле, а также были обнаружены на Марсе и Луне. Это подземные пустоты, созданные потоками текущей лавы во время вулканической активности. Теперь же ученые нашли доказательства существования огромной подземной лавовой трубки на Венере.

Ученые провели анализ данных космического аппарата "Магеллан" и считают, что обнаружили обширный подземный туннель на Венере, который является лавовой трубкой, созданной вулканической активностью. Это открытие дополняет растущее количество доказательств, ставящих под сомнение предположение о том, что Венера является мертвым миром в геологическом плане. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

Найти лавовые трубки за пределами Земли непросто. Поскольку они образуются под поверхностью, эти пустоты обычно остаются скрытыми и могут быть обнаружены только тогда, когда часть их свода обрушивается, создавая видимую на поверхности планеты яму.

Найти лавовые трубки на Венере еще сложнее, ведь планета окутана плотными облаками, которые блокируют прямой обзор ее поверхности. Поэтому ученые полагаются на радиолокационные изображения.

В период с 1990 по 1992 год космический аппарат "Магеллан" с помощью специальной радиолокационной системы составил карту большей части поверхности Венеры. Ученые провели новый анализ радиолокационных изображений и обнаружили длинные цепочки ям или обрушившихся участков поверхности. Некоторые из них простирались на десятки и тысячи километров, что указывало на наличие подземных лавовых трубок на поверхности Венеры.

Ученые обнаружили обрушения поверхности, которые происходят, когда участки горных пород падают вниз, образуя отверстия, ведущие к подземным пустотам. Авторы исследования считают, что они обнаружили вход в лавовую трубку, которая может простираться на несколько десятков километров под землей, хотя в настоящее время подтверждена только часть структуры длиной около километра. Для подтверждения ее полного размера и формы потребуются новые наблюдения. Обнаруженная лавовая трубка, по-видимому, шире и выше, чем те, которые наблюдаются на Земле.

Ученые смогут подтвердить свое открытие в ближайшие годы с помощью новых космических аппаратов, оснащенных более совершенными радиолокационными приборами. Такой прибор, например, будет иметь аппарат EnVision, создаваемый Европейским космическим агентством. Миссия к Венере запланирована на конец этого десятилетия.

