На Венері виявлено підземний тунель: що відомо про цю структуру

Лавові трубки існують на Землі, а також були виявлені на Марсі та Місяці. Це підземні порожнечі, створені потоками поточної лави під час вулканічної активності. Тепер же вчені знайшли докази існування величезної підземної лавової трубки на Венері.

Вчені провели аналіз даних космічного апарату "Магеллан" і вважають, що виявили великий підземний тунель на Венері, який є лавовою трубкою, створеною вулканічною активністю. Це відкриття доповнює зростаючу кількість доказів, що ставлять під сумнів припущення про те, що Венера є мертвим світом у геологічному плані. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Знайти лавові трубки за межами Землі непросто. Оскільки вони утворюються під поверхнею, ці порожнечі зазвичай залишаються прихованими і можуть бути виявлені тільки тоді, коли частина їхнього склепіння обвалюється, створюючи видиму на поверхні планети яму.

Знайти лавові трубки на Венері ще складніше, адже планета оповита щільними хмарами, які блокують прямий огляд її поверхні. Тому вчені покладаються на радіолокаційні зображення.

У період з 1990 по 1992 рік космічний апарат "Магеллан" за допомогою спеціальної радіолокаційної системи склав карту більшої частини поверхні Венери. Вчені провели новий аналіз радіолокаційних зображень і виявили довгі ланцюжки ям або ділянок поверхні, що обвалилися. Деякі з них простягалися на десятки і тисячі кілометрів, що вказувало на наявність підземних лавових трубок на поверхні Венери.

Вчені виявили обвалення поверхні, які відбуваються, коли ділянки гірських порід падають донизу, утворюючи отвори, що ведуть до підземних пустот. Автори дослідження вважають, що вони виявили вхід до лавової трубки, яка може простягатися на кілька десятків кілометрів під землею, хоча наразі підтверджено тільки частину структури довжиною близько кілометра. Для підтвердження її повного розміру і форми будуть потрібні нові спостереження. Виявлена лавова трубка, мабуть, ширша і вища, ніж ті, які спостерігаються на Землі.

Вчені зможуть підтвердити своє відкриття найближчими роками за допомогою нових космічних апаратів, оснащених більш досконалими радіолокаційними приладами. Такий прилад, наприклад, матиме апарат EnVision, створюваний Європейським космічним агентством. Місія до Венери запланована на кінець цього десятиліття.

