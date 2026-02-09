Сандалі Тутанхамона: взуття віком 3300 років давало змогу фараону топтати своїх ворогів (фото)

Серед багатьох сандалій, виявлених у гробниці Тутанхамона, є пара, устілки яких були прикрашені зображеннями ворогів юного фараона Стародавнього Єгипту.

Тутанхамон є одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, хоча за життя він був не наймогутнішим правителем і завойовником. Своєю славою він зобов'язаний тому, що його гробниця виявилася єдиною, яку не змогли повністю розграбувати. Фараон Тутанхамон правив Стародавнім Єгиптом з 1332 до 1323 року до нашої ери і помер у віці 18-19 років. У його гробниці серед багатьох пар взуття виділяється пара сандалій, створена, як вважається, у 1330 році до нашої ери, пише Live Science.

Коли британський археолог Говард Картер проводив розкопки гробниці Тутанхамона 1922 року, він виявив тисячі артефактів, похованих разом із юним фараоном. Серед десятків пар взуття, яке мав носити Тутанхамон у потойбічному житті, виділялася одна пара шкіряних сандалій. Зображення переможених ворогів на устілках сандалій робить їх унікальними.

Розмір цих сандалій становить 28,4 на 9,2 сантиметра, що приблизно відповідає 44 чоловічому розміру ноги. Картер виявив ці сандалі під кошиком у гробниці. Однак неясно, чи було це їхнє первісне місцезнаходження, оскільки багато предметів було переміщено, а деякі вкрадено в давнину.

Похоронна маска фараона Тутанхамона Фото: Wikimedia Commons

Сандалії були зроблені з дерева і вкриті шпоном з кори, шкірою і шматочками золотої фольги поверх шару білої фарби. На кожній сандалії зображені дві людини, пов'язані лотосом і папірусом. Кожна сандалія також має вісім луків, чотири біля пальців ніг і чотири біля п'яти, а також ремінець у формі лука. Разом вони становили Дев'ять луків, колективний символ ворогів Єгипту. Число Дев'яти луків і асоційованих з ними народів постійно змінювалося залежно від зовнішньополітичної обстановки. Докладного списку народів, що входять до поняття, поки не встановлено.

Серед десятків пар взуття, яке мав носити Тутанхамон у потойбічному житті, виділялася одна пара шкіряних сандалій. Зображення переможених ворогів на устілках сандалій робить їх унікальними Фото: Live Science

Зображення Дев'яти луків часто зустрічаються на підлозі в давньоєгипетських храмах і гробницях фараонів, а також біля підстави статуй правителів Стародавнього Єгипту. Це означало, що фараон топче своїх ворогів.

Унікальні сандалі Тутанхамона виставлені в Єгипетському музеї в Каїрі. На інформаційній картці зазначається, що зв'язані бранці символізують владу Тутанхамона, а Дев'ять луків розташовані так, що ноги царя наступають на них, символізуючи перевагу фараона над ворогами Єгипту.

Коли було виявлено мумію Тутанхамона, з'ясувалося, що на ньому були блискучі золоті сандалі та золоті накладки на пальці ніг. Однак невідомо, чи носив Тутанхамон будь-які зі знайдених у його гробниці сандалій за життя, чи вони були виготовлені спеціально для його загробного життя.

