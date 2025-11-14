"Прокляття Тутанхамона" впало на археологів не без причини: що вони зробили з мумією фараона

Останки фараона Стародавнього Єгипту Тутанхамона були знайдені близько 100 років тому. Попри давність відкриття, громадськість продовжує дізнаватися нові подробиці розкопок, частина з яких по-справжньому моторошна.

Знамениту гробницю знайшов у Долині Царів британський археолог Говард Картер зі своїми єгипетськими колегами. Як виявилося, археологам довелося обезголовити та понівечити мумію фараона, щоб витягти її із саркофага, пише Daily Mail.

Спочатку мумія Тутанхамона була укладена в оболонку зі смоли, яка залишилася на тілі після похоронного ритуалу, проведеного понад 3300 років тому. Попри те що Картер опублікував три книги про те, як він знайшов гробницю фараона, археолог промовчав про подробиці розчленування мумії.

"Розтин, що послідував, був жахливим. Тутанхамон був обезголовлений, його руки були відокремлені в плечах, ліктях і кистях, ноги — у стегнах, колінах і щиколотках, а тулуб — відтятий від таза по гребеню клубової кістки. Його рештки пізніше були склеєні, щоб імітувати ціле тіло — моторошна реконструкція, що приховує жорстокість процесу", — каже Елеонора Добсон із Бірмінгемського університету.

Нові подробиці археологічного відкриття вдихнули нове життя в легенду про прокляття Тутанхамона. Згідно з повір'ям, невдача, хвороби і смерть переслідуватимуть тих, хто потривожить мумію єгипетського фараона. Стародавня легенда набула нової сили, коли ключові учасники експедиції Картера загинули за дивних обставин.

У цьому списку опинився навіть лорд Джордж Карнарвон, який спонсорував експедицію Картера. Він помер від зараження крові, що почалося після укусу комахи. Сам же Картер продовжував заперечувати існування "прокляття Тутанхамона" до самої своєї смерті від лімфоми у віці 64 років.

Сучасні дослідники вважають, що Картер навмисно приховав жахливу правду про розчленовану мумію Тутанхамона, щоб уникнути суспільного обурення. Страшні здогадки вперше отримали підтвердження, коли дослідники в 1960-х і 1970-х роках виявили, що тіло Тутанхамона буквально склеїли наново після розтину. Команда Картера хотіла створити видимість незайманого тіла.

Відтоді вчені сперечаються про те, чи був у Картера вибір у тому, як витягти мумію із саркофага, враховуючи ресурси 1920-х років. Пізніше було опубліковано шокуючі знімки процесу розчленування Тутанхамона, які були збережені Інститутом Гріффіта Оксфордського університету.

У своїх же записах Картер згадував, що мумія Тутанхамона повністю прилипла до дна саркофага. Стародавня смола, якою жерці облили тіло, затверділа і буквально перетворилася на камінь. Картер зі своєю командою кілька днів тримали золотий саркофаг під палючим сонцем і навіть використовували лампи, щоб розтопити смолу, що покривала Тутанхамона.

Нічого з цього не допомогло, тому Картер і анатоми Дуглас Деррі та Салех Бей Хамді вирішили витягнути Тутанхамона з труни за допомогою розпечених ножів, щоб розрізати смолу. За допомогою ножів, зубил і молотків вони буквально відкололи мумію від саркофага, попередньо знявши золоту маску Тутанхамона, а потім відрубали йому голову.

Після цього команда розпиляла тулуб Тутанхамона навпіл, відламала його руки та ноги в кожному суглобі. У підсумку мумію розібрали на більш ніж дюжину окремих частин. Усе це було для того, щоб звільнити неоціненний золотий саркофаг і коштовності в ньому від останків фараона.

Для того, щоб зібрати назад моторошний "пазл", Картер і його команда покривали кожен від'єднаний шматок мумії парафіном, а потім склеювали їх за допомогою смоли.

Нагадаємо, вчені показали, яким був Тутанхамон у реальності. Дослідники використовували комп'ютерну томографію, генетичний аналіз і цифрові моделі, щоб створити справжній 3D-образ фараона.