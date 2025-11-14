"Проклятье Тутанхамона" пало на археологов неспроста: что они сделали с мумией фараона

Останки фараона Древнего Египта Тутанхамона были найдены около 100 лет назад. Несмотря на давность открытия, общественность продолжает узнавать новые подробности раскопок, часть из которых по-настоящему жуткая.

Знаменитую гробницу нашел в Долине Царей британский археолог Говард Картер со своими египетскими коллегами. Как оказалось, археологами пришлось обезглавить и изуродовать мумию фараона, чтобы извлечь ее из саркофага, пишет Daily Mail.

Изначально мумия Тутанхамона была заключена в оболочку из смолы, которая осталась на теле после погребального ритуала, проведенного более 3300 лет назад. Несмотря на то, что Картер опубликовал три книги о том, как он нашел гробницу фараона, археолог умолчал о подробностях расчленения мумии.

“Последовавшее вскрытие было ужасающим. Тутанхамон был обезглавлен, его руки были отделены в плечах, локтях и кистях, ноги — в бедрах, коленях и лодыжках, а туловище — отсечено от таза по гребню подвздошной кости. Его останки позже были склеены, чтобы имитировать целое тело — жуткая реконструкция, скрывающая жестокость процесса”, - говорит Элеонора Добсон из Бирмингемского университета.

Новые подробности археологического открытия вдохнули новую жизнь в легенду о проклятии Тутанхамона. Согласно поверью, неудача, болезни и смерть будут преследовать тех, кто потревожит мумию египетского фараона. Древняя легенда обрела новую силу, когда ключевые участники экспедиции Картера погибли при странных обстоятельствах.

В этом списке оказался даже лорд Джордж Карнарвон, который спонсировал экспедицию Картера. Он умер от заражения крови, начавшегося после укуса насекомого. Сам же Картер продолжал оспаривать существование “проклятия Тутанхамона” до самой своей смерти от лимфомы в возрасте 64 лет.

Современные исследователи считают, что Картер намеренно скрыл ужасающую правду о расчлененной мумии Тутанхамона, чтобы избежать общественного возмущения. Страшные догадки впервые получили подтверждение, когда исследователи в 1960-х и 1970-х годах обнаружили, что тело Тутанхамона буквально склеили заново после вскрытия. Команда Картера хотела создать видимость нетронутого тела.

С тех пор ученые спорят о том, был ли у Картера выбор в том, как извлечь мумию из саркофага, учитывая ресурсы 1920-х годов. Позже были опубликованы шокирующие снимки процесса расчленения Тутанхамона, которые были сохранены Институтом Гриффита Оксфордского университета.

В своих же записях Картер упоминал, что мумия Тутанхамона полностью прилипла ко дну саркофага. Древняя смола, которой жрецы облили тело, затвердела и буквально превратилась в камень. Картер со своей командой несколько дней держали золотой саркофаг под палящим солнцем и даже использовали лампы, чтобы растопить смолу, покрывавшую Тутанхамона.

Ничего из этого не помогло, поэтому Картер и анатомы Дуглас Дерри и Салех Бей Хамди решили вытащить Тутанхамона из гроба с помощью раскаленных ножей, чтобы разрезать смолу. С помощью ножей, зубил и молотков они буквально откололи мумию от саркофага, предварительно сняв золотую маску Тутанхамона, а после отрубили ему голову.

После этого команда распилила туловище Тутанхамона пополам, отломила его руки и ноги в каждом суставе. В итоге мумия была разобрана на более чем дюжину отдельных частей. Все это было для того, чтобы освободить бесценный золотой саркофаг и драгоценности в нем от останков фараона.

Для того, чтобы собрать обратно жуткий “пазл”, Картер и его команда покрывали каждый отсоединенный кусок мумии парафином, а затем склеивали их с помощью смолы.

