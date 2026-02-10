У Starlink проблеми: компанія Ілона Маска будує потужний прискорювач частинок

Прискорювач частинок від компанії SpaceX слугуватиме надзвичайно важливій меті.

Сонце постійно випускає потік заряджених частинок у космос. Ці частинки під час зустрічі із Землею викликають магнітну бурю і полярне сяйво. Водночас ці частинки становлять велику проблему для супутників на орбіті, адже вони завдають серйозної шкоди бортовій електроніці супутників, і таким чином ті можуть припинити роботу раніше терміну. Для того, щоб поліпшити захист своїх супутників, а також космічних кораблів і ракет, компанія SpaceX будує свій власний прискорювач частинок, пише Futurism.

Прискорювач частинок від SpaceX являє собою циклотрон, який може прискорювати окремі протони майже до швидкості світла. Це дасть змогу вивчати як космічна радіація впливає на космічні апарати, включно із супутниками Starlink, а також кораблями та ракетами компанії, власником якої є Ілон Маск.

Згідно із заявою SpaceX, циклотрон буде розміщений у штаті Флорида і матиме потужність 230 мегаелектронвольт (МеВ). МеВ — це одиниця виміру кінетичної енергії, яку може отримати одна частинка.

Циклотрони використовують магнітне поле для викривлення траєкторії заряджених частинок у кругову форму, що дає змогу прискорювати їх до високих енергій. Ідея полягає в тому, щоб опромінювати цими частинками певні матеріали, імітуючи вплив космічної радіації на Землі. Мета полягає у вивченні того, як бортова електроніка космічних апаратів реагує на бомбардування високоенергетичними частинками, щоб поліпшити її захист від негативного впливу цих частинок у космосі.

Зокрема, компанія SpaceX хоче поліпшити захист електроніки своїх супутників Starlink, які обертаються навколо Землі, а також космічних кораблів і ракет, що використовуються для запуску на навколоземну орбіту, і тих, що будуть використовуватися для місій на Місяць і Марс.

Циклотрон SpaceX буде доволі потужним, але його потужність буде меншою, ніж у кільцевого циклотрона в Інституті Пауля Шеррера у Швейцарії, який може створювати потік частинок з енергією 590 МеВ. Найбільший у світі прискорювач частинок під назвою Великий адронний колайдер не є циклотроном. Це синхротрон, інший тип прискорювача частинок.

Супутники Starlink вже зіткнулися з руйнівним впливом космічної погоди, особливо під час сонячних бур. Було виявлено, що ці сплески електромагнітної активності на орбіті скорочують термін служби супутників, змушуючи їх сходити з навколоземної орбіти набагато раніше, ніж очікувалося.

За межами навколоземної орбіти умови стають ще більш екстремальними. Космічні кораблі піддаються повному впливу космічної радіації і це серйозна проблема для місій у дальній космос, як безпілотних, так і з астронавтами.

