Марс почекає: Ілон Маск збирається побудувати місто на Місяці, названо дату

Хоча раніше Ілон Маск заявляв про те, що в пріоритеті у компанії SpaceX є освоєння Марса і будівництво там поселення, тепер виявилося, що плани змінилися.

Ілон Маск, власник компанії SpaceX заявив про те, що його компанія переключає свою увагу з Марса на Місяць. Мільярдер написав у соціальній мережі Х, що його компанія може побудувати на Місяці місто вже через 10 років, пише Business Insider.

Протягом останніх кількох років Маск говорив про те, що пріоритетом для його компанії SpaceX є освоєння Марса і створення там повноцінного поселення. Мільярдер неодноразово заявляв, що ракета Starship, створена SpaceX зможе відправити на Марс тисячі людей.

У 2020 році Маск заявив про те, що вже за чотири роки за допомогою його нової ракети відбудеться перша висадка людини на Марсі, а потім почнеться будівництво міста на Червоній планеті. Але минуло вже 6 років і цього так і не сталося. Ракета Starship все ще проходить стадію випробувань, хоча торік два таких випробування було визнано успішними.

У соціальній мережі Х Ілон Маск написав, що тепер SpaceX переключає свою увагу з Марса на створення міста на Місяці. І це місто може бути побудоване менш ніж через 10 років. Мільярдер заявив, що першочерговим завданням для його компанії тепер є освоєння Місяця, але плани на освоєння Марса також залишаються. Хоча там місто може бути побудоване протягом 20 років. При цьому будівництво міста на Марсі, компанія Ілона Маска, за його словами, планує почати через 5-7 років.

Мільярдер аргументував зміну планів тим, що будівництво міста на Місяці займе менше часу, ніж на Марсі. Це пов'язано з тим, що політ на Марс можливий тільки тоді, коли Земля і Червона планета шикуються в ряд кожні 26 місяців, але сам політ займе півроку. У той час як на Місяць можна літати кожні 10 днів, а час польоту становить приблизно 2 дні.

"Це означає, що ми можемо набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж на Марсі", — написав Маск.

Нагадуємо, що SpaceX уклала контракт з NASA на створення посадкового модуля для астронавтів на базі космічного корабля Starship, який має доставити астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-3". Поки що розробка цього модуля триває і це стало однією з причин того, що повернення NASA на Місяць може відбудуться пізніше, ніж планувалося, а саме у 2028 році.

Також нагадуємо, що NASA перенесло запуск місячної пілотованої місії "Артеміда-2" з лютого на березень через технічні проблеми, виявлені у ракети-носія Space Launch System. У рамках цієї місії астронавти вперше з 1972 року опиняться біля Місяця і проведуть тестування технологій, які дадуть змогу екіпажу місії "Артеміда-3" висадитися на поверхню Місяця.

