Дуже схожа на Землю: виявлено близьку до нас потенційно придатну для життя планету

Астрономи вважають, що планета HD 137010 b має разючу схожість із Землею.

Учені виявили об'єкт, який вони вважають планетою, на відносно близькій відстані від нас. Цей світ, що отримав назву HD 137010 b, може бути придатним для життя, а може бути холоднішим за Марс, а отже не може підтримувати життя. І все ж нова планета має разючу схожість із Землею за деякими параметрами. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Futurism.

Астрономи вивчили архівні дані вже непрацюючого космічного телескопа NASA Кеплер і виявили те, що вони вважають новою кам'янистою планетою, схожою на Землю. Вона має майже такий самий розмір, що й наша планета, і при цьому один оберт навколо своєї зірки здійснює за приблизно 355 земних днів. Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 днів.

Планета, що отримала назву HD 137010 b, обертається навколо схожої на Сонце зірки HD 137010 на відстані 150 світлових років від нас, а це вважається близькою відстанню за космічними мірками. До цього найближчою кам'янистою планетою, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце, і перебуває в зоні її населеності, була Kepler-186f, але вона розташована в 4 рази далі від нас.

Астрономи вважають, що HD 137010 b перебуває в зоні населеності своєї зірки, а отже умови там можуть підходити для того, щоб це був потенційно населений світ.

Варто зазначити, що зірка HD 137010 трохи відрізняється від Сонця, адже вона є помаранчевим карликом (Сонце — це жовтий карлик). Це означає, що температура зірки менша, ніж у Сонця, хоча вона не така холодна як червоні карлики (найпоширеніші зірки в Чумацькому Шляху). При цьому зірка HD 137010 менша за Сонце за розміром, але більша, ніж червоні карлики.

Передбачуваний зовнішній вигляд планети HD 137010 b Фото: ABC

Це означає, що потенційна планета HD 137010 b отримує приблизно 30% світла і тепла своєї зірки. Попередні дані показують, що середня температура на планеті може становити близько мінус 70 градусів Цельсія. На Марсі середня температура — мінус 65 градусів Цельсія.

І все ж планета може бути звернена завжди одним боком до своєї зірки, а значить може отримувати достатньо світла і тепла, щоб мати рідку воду на поверхні і помірний клімат.

З іншого боку, є ймовірність того, що планета має багатшу на вуглекислий газ атмосферу, ніж Земля, що дає змогу утримувати тепло, яке отримує від зірки. У цьому разі планета може також мати рідку воду на поверхні й умови для того, щоб там могло існувати життя. Вважається, що Марс у минулому був теплішою планетою, де існували моря і річки з рідкої води, поки більша частина атмосфери, що складається з вуглекислого газу, не зникла мільярди років тому.

Для того, щоб остаточно з'ясувати, чи є HD 137010 b, по-перше, планетою, а по-друге, потенційно придатним для життя світом, потрібні додаткові спостереження. Але астрономи налаштовані оптимістично.

