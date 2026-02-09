Очень похожа на Землю: обнаружена близкая к нам потенциально пригодная для жизни планета

Астрономы считают, что планета HD 137010 b имеет поразительное сходство с Землей.

Ученые обнаружили объект, который они считают планетой, на относительно близком расстоянии от нас. Этот мир, получивший название HD 137010 b, может быть пригодным для жизни, а может быть более холодным, чем Марс, а значит не может поддерживать жизнь. И все же новая планета имеет поразительное сходство с Землей по некоторым параметрам. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Futurism.

Астрономы изучили архивные данные уже неработающего космического телескопа NASA Кеплер и обнаружили то, что они считают новой каменистой планетой, похожей на Землю. Она имеет почти такой же размер, что и наша планета и при этом один оборот вокруг своей звезды совершает за примерно 355 земных дней. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней.

Планета, получившая название HD 137010 b, вращается вокруг похожей на Солнце звезды HD 137010 на расстоянии 150 световых лет от нас, а это считается близким расстоянием по космическим меркам. До этого ближайшей каменистой планетой, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и находится в зоне ее обитаемости, являлась Kepler-186f, но она находится в 4 раза дальше от нас.

Астрономы считают, что HD 137010 b находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит условия там могут подходить для того, чтобы это был потенциально обитаемый мир.

Стоит отметить, что звезда HD 137010 немного отличается от Солнца, ведь она является оранжевым карликом (Солнце – это желтый карлик). Это значит, что температура звезды меньше, чем у Солнца, хотя она не такая холодная как красные карлики (самые распространенные звезды в Млечном Пути). При этом звезда HD 137010 меньше Солнца по размеру, но больше, чем красные карлики.

Предполагаемый внешний вид планеты HD 137010 b Фото: ABC

Это значит, что потенциальная планета HD 137010 b получает примерно 30% света и тепла своей звезды. Предварительные данные показывают, что средняя температура на планете может составлять около минус 70 градусов Цельсия. На Марсе средняя температура — минус 65 градусов Цельсия.

И все же планета может быть обращена всегда одной стороной к своей звезде, а значит может получать достаточно света и тепла, чтобы иметь жидку воду на поверхности и умеренный климат.

С другой стороны, есть вероятность того, что у планеты есть более богатая углекислым газом атмосфера, чем у Земли, которая позволяет удерживать получаемое от звезды тепло. В этом случае планета может также иметь жидку воду на поверхности и условия для того, чтобы там могла существовать жизнь. Считается, что Марс в прошлом был более теплой планетой, где существовали моря и реки из жидкой воды, пока большая часть атмосферы, состоящей из углекислого газа, не исчезла миллиарды лет назад.

Для того, чтобы окончательно выяснить является ли HD 137010 b, во-первых, планетой, а во-вторых, потенциально пригодным для жизни миром, нужны дополнительные наблюдения. Но астрономы настроены оптимистично.

