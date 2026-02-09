Прогноз магнитных бурь с 9 по 12 февраля: стоит подготовиться к рекордной вспышке Х-класса

В начале этой недели астрономы прогнозируют нестабильную космическую погоду. Эксперты не исключают мощных вспышек на Солнце, что может вызвать сильнейшую магнитную бурю класса Х.

За последние 24 часа на Солнце произошла умеренная вспышка в большой области на северо-западе звезды. Вторая похожая вспышка произошла чуть выше северо-западного края. На данный момент на диске Солнца видны девять областей солнечных пятен, а также новое пятно появилось на восточном горизонте.

По словам ученых, внимания заслуживает единственная область на северо-западе диска. Несмотря на то, что она все еще формируется, эти область имеет наибольший потенциал к всплеску активности.

Темные пятна на Солнце Фото: SpaceWeather.com

Отмечается, что за последние 24 часа никаких выбросов корональной массы (КВМ), которые были бы направлены в сторону Земли, не наблюдалось.

За последние сутки скорость солнечного ветра продолжает убывать, а уровень активности энергетических частиц находится на фоновом уровне. Также не наблюдается солнечных радиационных бурь.

Прогноз магнитных бурь на четыре дня

В ближайшие дни астрономы прогнозируют умеренную активность Солнца, сохраняется возможность солнечных вспышек умеренной интенсивности. Также ученые не исключают вероятность появления сильных вспышек Х-класса.

В прогнозе на ближайшие дни нет корональных выбросов массы, которые были бы направлены в сторону Земли. Последний такой выброс, который произошел на Солнце еще 3 февраля, так и не достиг нашей планеты.

Текущий уровень солнечного ветра начнет постепенно усиливаться, начиная с 9 февраля. Но снижение его скорости ожидается уже с 10 февраля.

«Геомагнитная активность, вероятно, будет преимущественно спокойной вначале, затем усилится до неустойчивой и активной с небольшой вероятностью малых штормов G1 9 февраля, после чего снова снизится до спокойной и неустойчивой 10-12 февраля», - говорится в прогнозе.

Интенсивность энергетических частиц останется на фоновом уровне, который может усилиться за счет ожидающихся вспышек на северо-западе звезды.

Напомним, наша звезда становится слишком активной, и никто не знает причину. В 2019 году, когда завершился последний солнечный цикл, ученые прогнозировали, что следующий станет таким же умеренным, как и предыдущий. Но этот прогноз оказался в корни неверным.